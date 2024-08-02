Lightstrip + Bridge Pro

1 x BANDES LUMINEUSES Bande lumineuse Solo de 10mètres (33pieds)

Transformez votre maison et changez d'humeur grâce à une brillante expérience en matière d'éclairage. Facile à installer, la bande lumineuse Solo de Philips Hue de 10 mètres (33 pieds) fournit un superbe flux lumineux de 1 700 lumens pour rendre votre maison plus lumineuse. Éclairée par des DEL RVB et Blanc chaud, cette bande lumineuse crée des couleurs pures et une lumière blanche pure. Elle a été conçue en tenant compte de la sécurité. Vous permettant d'interagir aisément avec la bande lumineuse. Chaque bande lumineuse Philips Hue bénéficie d'une garantie de 2 ans.