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Gros plan de l’avant de Lightstrip + Bridge Pro

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Lightstrip + Bridge Pro

Transform your space with a Hue Lightstrip and Bridge Pro. Smart control, customizable colors, and seamless integration for any room.

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Points forts des produits

  • White and colored light
  • Flexible and extendable
  • Bridge Pro simple setup
  • AI-powered Bridge Pro features
  • Control with app, voice, or accessories
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Dans cet ensemble

Gros plan de l’avant de BANDES LUMINEUSES Bande lumineuse Solo de 10mètres (33pieds)

1 x BANDES LUMINEUSES Bande lumineuse Solo de 10mètres (33pieds)

Transformez votre maison et changez d'humeur grâce à une brillante expérience en matière d'éclairage. Facile à installer, la bande lumineuse Solo de Philips Hue de 10 mètres (33 pieds) fournit un superbe flux lumineux de 1 700 lumens pour rendre votre maison plus lumineuse. Éclairée par des DEL RVB et Blanc chaud, cette bande lumineuse crée des couleurs pures et une lumière blanche pure. Elle a été conçue en tenant compte de la sécurité. Vous permettant d'interagir aisément avec la bande lumineuse. Chaque bande lumineuse Philips Hue bénéficie d'une garantie de 2 ans.

Bande lumineuse Solo de 10 mètres (33 pieds)
Gros plan de l’avant de Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

La nouvelle génération de l’accueil connecté Hue. Alimenté par une puce capable d’exécuter des algorithmes complexes et des caractéristiques alimentées par l’IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lumières en détecteurs de mouvement grâce à MotionAware™, utilisez votre sécurité et vos lumières ensemble, et bien plus encore.

Bridge Pro

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