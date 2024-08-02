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Gros plan de l’avant de Bundle: Play gradient lightstrip for PC + Bridge Pro

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Bundle: Play gradient lightstrip for PC + Bridge Pro

Make your PC gaming immersive with Hue Play Gradient lightstrip and a Bridge Pro. Dynamic lighting that syncs to all the on-screen action.

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Dans cet ensemble

Gros plan de l’avant de BANDES LUMINEUSES Bande lumineuse à dégradé Play pour PC

1 x BANDES LUMINEUSES Bande lumineuse à dégradé Play pour PC

Dotez votre système de jeu d’un effet lumineux dégradé réactif et coloré! Fixez la bande lumineuse à dégradé Play à l’arrière d’un moniteur de 24 à 27 pouces grâce aux dispositifs de montage inclus. Lancez la synchronisation avec l’application de bureau Hue Sync pour voir l’action se produisant sur votre écran se refléter dans la lumière.

Bande lumineuse à dégradé Play pour PC
Gros plan de l’avant de Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

La nouvelle génération de l’accueil connecté Hue. Alimenté par une puce capable d’exécuter des algorithmes complexes et des caractéristiques alimentées par l’IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lumières en détecteurs de mouvement grâce à MotionAware™, utilisez votre sécurité et vos lumières ensemble, et bien plus encore.

Bridge Pro

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