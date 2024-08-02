1 x BANDES LUMINEUSES Bande lumineuse à dégradé Play pour PC

Dotez votre système de jeu d’un effet lumineux dégradé réactif et coloré! Fixez la bande lumineuse à dégradé Play à l’arrière d’un moniteur de 24 à 27 pouces grâce aux dispositifs de montage inclus. Lancez la synchronisation avec l’application de bureau Hue Sync pour voir l’action se produisant sur votre écran se refléter dans la lumière.