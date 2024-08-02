Vente
Bundle: Play gradient lightstrip for PC + Bridge Pro
Make your PC gaming immersive with Hue Play Gradient lightstrip and a Bridge Pro. Dynamic lighting that syncs to all the on-screen action.
Le prix actuel est $296.98, le prix d'origine est $329.98
Dans cet ensemble
1 x BANDES LUMINEUSES Bande lumineuse à dégradé Play pour PC
Dotez votre système de jeu d’un effet lumineux dégradé réactif et coloré! Fixez la bande lumineuse à dégradé Play à l’arrière d’un moniteur de 24 à 27 pouces grâce aux dispositifs de montage inclus. Lancez la synchronisation avec l’application de bureau Hue Sync pour voir l’action se produisant sur votre écran se refléter dans la lumière.Bande lumineuse à dégradé Play pour PC
1 x Hue Bridge Pro
La nouvelle génération de l’accueil connecté Hue. Alimenté par une puce capable d’exécuter des algorithmes complexes et des caractéristiques alimentées par l’IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lumières en détecteurs de mouvement grâce à MotionAware™, utilisez votre sécurité et vos lumières ensemble, et bien plus encore.Bridge Pro
Spécifications
Renseignements sur le produit
Renseignements sur le produit
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