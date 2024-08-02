Vente
Play gradient lightstrip 65" + sync box + Bridge Pro
Transform your 65'' TV and make viewing immersive with a Hue Lightstrip, Sync Box & Bridge Pro. Enjoy surround lighting that reacts to on-screen content.
Le prix actuel est $722.47, le prix d'origine est $849.97
Points forts des produits
- White and colored light
- Sync lights to your TV screen
- Connect up to 4 HDMI devices
- Bridge Pro simple setup
- Control with app, voice, or accessories
Dans cet ensemble
1 x Ambiance blanche et colorés Hue Bande lumineuse à dégradé Hue Play 65po
Profitez de l’excitation d’un cinéma maison grâce à la bande lumineuse dégradée Philips Hue Play. Obtenez plusieurs couleurs de lumière qui réagissent au contenu sur votre écran. Fixez-la aux téléviseurs montés sur mur ou debout de 65 à 70 po grâce aux dispositifs de montage inclus.Bande lumineuse à dégradé Hue Play 65 po
1 x Hue Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K
Transformez votre divertissement en une expérience de synchronisation de la lumière totalement immersive. Le boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K améliore votre façon de jouer, de regarder et d'écouter en synchronisant vos lampes Philips hue avec les images sur votre écran. Avec un taux de rafraîchissement ultra-rapide, il adapte la couleur de la lumière au contenu vidéo de la plus haute qualité en 8K à 60 Hz et en 4K à 120 Hz.Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K
1 x Hue Bridge Pro
La nouvelle génération de l’accueil connecté Hue. Alimenté par une puce capable d’exécuter des algorithmes complexes et des caractéristiques alimentées par l’IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lumières en détecteurs de mouvement grâce à MotionAware™, utilisez votre sécurité et vos lumières ensemble, et bien plus encore.Bridge Pro
Spécifications
Renseignements sur le produit
Renseignements sur le produit
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