Dans cet ensemble

1 x Ambiance blanche et colorés Hue Bande lumineuse à dégradé Hue Play 65po Profitez de l’excitation d’un cinéma maison grâce à la bande lumineuse dégradée Philips Hue Play. Obtenez plusieurs couleurs de lumière qui réagissent au contenu sur votre écran. Fixez-la aux téléviseurs montés sur mur ou debout de 65 à 70 po grâce aux dispositifs de montage inclus. Bande lumineuse à dégradé Hue Play 65 po

1 x Hue Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K Transformez votre divertissement en une expérience de synchronisation de la lumière totalement immersive. Le boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K améliore votre façon de jouer, de regarder et d'écouter en synchronisant vos lampes Philips hue avec les images sur votre écran. Avec un taux de rafraîchissement ultra-rapide, il adapte la couleur de la lumière au contenu vidéo de la plus haute qualité en 8K à 60 Hz et en 4K à 120 Hz. Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K