Cette offre groupée inclut des spots encastrés de 6 po, ce qui facilite l’éclairage de grands espaces avec un éclairage intelligent magnifiquement uniforme. Le design mince et résistant à l’eau s’installe aisément dans la plupart des plafonds, y compris dans les salles de bain. Profitez d’une lumière blanche de tons chauds à froids et de millions de couleurs. La gradation ultra basse jusqu’à 0,2 % procure une ambiance tamisée tandis que Chromaxync assure la concordance lumineuse entre tous les appareils. Contrôlez vos lumières avec l’application Hue, les assistants vocaux ou les interrupteurs intelligents et débloquez les automatisations, le contrôle à distance et la compatibilité Matter avec le Pont Hue.

Durée de vie de ±10 ans

Gradation prête à l’emploi

Compatible avec Bluetooth et le Pont Hue

Faible consommation d’énergie

A+

White Ambiance + 16 millions de couleurs