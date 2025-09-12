* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.
Connecteur droit Perifo
Connectez deux rails Perifo avec ce connecteur droit en noir. Uniquement pour l’éclairage sur rail Perifo.
Points forts des produits
- Relie deux rails
- Crée une section droite
- Occupe 5,08 cm (2 po) sur un rail
- Ajoute 0 cm à la longueur totale
Pont Philips Hue requis
Connectez vos lampes Philips Hue avec le pont pour les commander à partir de votre téléphone intelligent ou de votre tablette grâce à l'application Philips Hue.
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Noir
Matériau
Matières synthétiques