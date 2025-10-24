Détecteur de mouvement
Commandez automatiquement vos lumières en ajoutant un détecteur de mouvement Philips Hue à votre système Philips Hue. Alimenté par piles et entièrement sans fil, ce détecteur peut être placé n’importe où dans la maison. Il suffit de marcher dans le champ de détection pour allumer les lumières.
Le prix actuel est $49.99
Points forts des produits
- Hue Bridge requis
- Automatise vos lumières
- Installation sans fil
- Alimentation par pile
Spécifications
Conception et finition
Matériau
Matières synthétiques