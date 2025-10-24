Détecteur de mouvement
Déclenchez la mise en marche de vos lumières intelligentes par les mouvements. Le détecteur de mouvement Hue Motion sensor alimenté par piles peut être installé n’importe où dans votre maison.
Le prix actuel est $54.99
Points forts des produits
- Hue Bridge requis
- Installation sans fil
- Automatise vos lumières
- Adapte l’éclairage au moment de la journée
- S’installe n’importe où
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Blanche
Matériau
Matières synthétiques