Gradateur
Ajoutez le gradateur Philips Hue à votre système et profitez d'une gradation sans fil en douceur. Le gradateur fonctionne comme un interrupteur mural classique. Placez-le où vous voulez à l’aide de vis ou du ruban adhésif sur la plaque arrière du gradateur.
Points forts des produits
- Hue Bridge activé
- Installation sans fil
- Alimentation par pile
Spécifications
Environnement
Humidité de fonctionnement
5 % <H<95 % (sans condensation)
Température de fonctionnement
-10 °C à 45 °C