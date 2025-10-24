Ampoule intelligente A19-E26 - 60 W
Obtenez une lumière blanche douce et confortable dans votre maison avec cette ampoule intelligente à intensité réglable. Contrôlez instantanément l’éclairage d’une seule pièce par Bluetooth ou connectez-vous à un Hue Bridge pour déverrouiller l’ensemble des fonctionnalités d’éclairage intelligent. Aussi lumineux qu’une ampoule de 60 W.
Points forts des produits
- White
- Doté de Bluetooth
- Hue Bridge activé
- Jusqu'à 806 lumens*
- Lumière blanche douce
- Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
- Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
62x112