Gros plan de l’avant de Hue White Ampoule intelligente A19-E26 - 60 W

Ampoule intelligente A19-E26 - 60 W

Obtenez une lumière blanche douce et confortable dans votre maison avec cette ampoule intelligente à intensité réglable. Contrôlez instantanément l’éclairage d’une seule pièce par Bluetooth ou connectez-vous à un Hue Bridge pour déverrouiller l’ensemble des fonctionnalités d’éclairage intelligent. Aussi lumineux qu’une ampoule de 60 W.

L’article n’ai plus disponible

Points forts des produits

  • White
  • Doté de Bluetooth
  • Hue Bridge activé
  • Jusqu'à 806 lumens*
  • Lumière blanche douce
  • Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
  • Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Spécifications

Dimensions de l‘ampoule

  • Dimensions (l x h x p)

    62x112

Durabilité

Environnement

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Garantie

Dimensions et poids de l'emballage

Consommation

Service

Fiche technique

L‘ampoule

Contenu de l‘emballage

Systèmes pris en charge

Autre

