Aide
Gros plan de l’avant de Hue White Ampoule intelligente A19-E26

Ampoule intelligente A19-E26

Donnez un style rétro à vos ampoules traditionnelles à l’aide de cette ampoule à DEL à intensité réglable présentant une conception à filament spiralé. L’ampoule intelligente peut être utilisée avec Bluetooth ou jumelée à un pont Hue pour optimiser les commandes.

L’article n’ai plus disponible

Points forts des produits

  • White
  • Doté de Bluetooth
  • Hue Bridge activé
  • Ampoule rétro qui émet une lumière blanche tamisée
  • Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
  • Commande vocale* ou avec l’application
  • Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Voir toutes les caractéristiques du produit
Find your product manual

Spécifications

Dimensions de l‘ampoule

  • Dimensions (l x h x p)

    60x112

Durabilité

Environnement

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Garantie

Caractéristiques de la lumière

Dimensions et poids de l'emballage

Renseignements sur l‘emballage

Consommation

Dimensions et poids du produit

Service

Fiche technique

L‘ampoule

Contenu de l‘emballage

Systèmes pris en charge

Autre

