Aide
Gros plan de l’avant de Hue White Lampe extérieure murale Inara

Lampe extérieure murale Inara

La lampe extérieure murale Inara est un luminaire traditionnel qui offre les capacités d'éclairage intelligent de Philips Hue. Connectez-vous au pont Hue et réglez vos lampes afin qu'elles s'allument lorsque vous vous approchez de la maison ou automatisez votre éclairage pour simuler votre présence à la maison.

L’article n’ai plus disponible

Points forts des produits

  • White
  • Hue Bridge requis
  • Comprend une ampoule E26 à DEL
  • Lumière blanc chaud (2 700 K)
  • Alimentation principale
  • Commande intelligente avec pont Hue*
Voir toutes les caractéristiques du produit
Find your product manual

Spécifications

Conception et finition

  • Couleur

    Noir

  • Matériau

    Aluminium

Durabilité

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Caractéristiques de la lumière

Divers

Dimensions et poids de l'emballage

Dimensions et poids du produit

Service

Fiche technique

Systèmes pris en charge

Autre

  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay