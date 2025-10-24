Lampe extérieure murale Inara
La lampe extérieure murale Inara est un luminaire traditionnel qui offre les capacités d'éclairage intelligent de Philips Hue. Connectez-vous au pont Hue et réglez vos lampes afin qu'elles s'allument lorsque vous vous approchez de la maison ou automatisez votre éclairage pour simuler votre présence à la maison.
Le prix actuel est $69.99
Points forts des produits
- White
- Hue Bridge requis
- Comprend une ampoule E26 à DEL
- Lumière blanc chaud (2 700 K)
- Alimentation principale
- Commande intelligente avec pont Hue*
Spécifications
Conception et finition
Conception et finition
Couleur
Noir
Matériau
Aluminium