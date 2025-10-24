Lampe extérieure murale Lucca
Donnez une touche sophistiquée à votre intérieur grâce à la lanterne murale Lucca. De conception moderne et faite de matériaux à l’épreuve des intempéries, cette lampe d'extérieur intelligente fournit un éclairage blanc de qualité dans une armature durable. Connectez-vous au pont Hue pour profiter d’une commande intelligente.
Le prix actuel est $69.99
Points forts des produits
- White
- Hue Bridge requis
- Comprend une ampoule E26 à DEL
- Lumière blanc chaud (2 700 K)
- Alimentation principale
- Commande intelligente avec pont Hue*
Spécifications
Conception et finition
Conception et finition
Couleur
Noir
Matériau
Aluminium