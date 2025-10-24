Ajoutez un projecteur extérieur PAR38 Philips Hue blanc à votre système et éclairez vos espaces extérieurs avec une puissante lumière blanche éclatante que vous pouvez contrôler à distance. Il se visse dans vos luminaires PAR38 existants. Automatisez votre éclairage pour vous accueillir lorsque vous arrivez à la maison.