Projecteur extérieur Ludere
Illuminez votre cour grâce au puissant éclairage de lumière blanche du projecteur d'extérieur Ludere. Muni de deux têtes et de deux ampoules, le projecteur Ludere vous permet d'avoir l'esprit tranquille afin de vous aider à vous sentir en sécurité dans votre environnement. Connectez-vous au pont Hue pour profiter d’une commande intelligente.
Le prix actuel est $124.99
Points forts des produits
- White
- Hue Bridge requis
- Comprend deux ampoules PAR38 à DEL
- Lumière blanc chaud (3 000 K)
- Alimentation principale
- Commande intelligente avec pont Hue*
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Noir
Matériau
Matières synthétiques