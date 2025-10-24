Aide
A set of smart lighting products including a white hub device and two white smart light bulbs with visible Hue white text.

Vente

Trousse de démarrage : 2 ampoules intelligentes E26 (60 W)

Contrôlez vosPhilips Hue white lights depuis n’importe quel endroit dans le monde, à condition que vous disposiez d’Internet. Automatisez vos éclairages pour donner l’impression que vous êtes à la maison même si ce n’est pas le cas. Fonctionne avec Amazon Alexa, Apple HomeKit et l’Assistant Google. Aussi lumineux qu’une ampoule de 60 W.

L’article n’ai plus disponible

Points forts des produits

  • White
  • Jusqu'à 800 lumens*
  • 2 ampoules E26
  • Pont inclus
Spécifications

Dimensions de l‘ampoule

  • Dimensions (l x h x p)

    62x110

Conception et finition

Durabilité

Environnement

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Garantie

Caractéristiques de la lumière

Dimensions et poids de l'emballage

Renseignements sur l‘emballage

Consommation

Dimensions et poids du produit

Service

Fiche technique

Pont

L‘ampoule

Contenu de l‘emballage

Systèmes pris en charge

Autre

