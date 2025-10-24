Trousse de démarrage E26
Cette trousse de démarrage pour lumière blanche Philips Hue contient 4 ampoules et un pont. Vous pouvez commander votre éclairage de n’importe où dans le monde, à condition d’être connecté à Internet. Sinon, automatisez votre éclairage pour donner l’impression que vous êtes à la maison quand vous n’y êtes pas.
Points forts des produits
- White
- 4 ampoules E26
- Pont inclus
- Lumière blanc chaud (2 700 K)
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
62x109