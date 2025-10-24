Cette trousse de démarrage pour lumière blanche Philips Hue contient 4 ampoules et un pont. Vous pouvez commander votre éclairage de n’importe où dans le monde, à condition d’être connecté à Internet. Sinon, automatisez votre éclairage pour donner l’impression que vous êtes à la maison quand vous n’y êtes pas.