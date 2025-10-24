Trousse de gradation sans fil E26
Découvrez la gradation sans fil tout en douceur grâce au kit de gradation sans fil Philips Hue. Prêt à l’emploi. Commandez l’ampoule avec le gradateur inclus, ou connectez l’ensemble de l’éclairage à un pont Philips Hue afin de le contrôler à partir de votre appareil intelligent.
Points forts des produits
- White
- Hue Bridge activé
- 1 ampoule E26
- Lumière blanche chaude
- Gradateur inclus
- Gradation sans fil
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
62x109