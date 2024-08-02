Aide
Pack : GU10 white and color ambiance pack de 6

Parfaitement adaptées aux spots, les ampoules GU10 vous offrent le meilleur de l'éclairage connecté. Avec un éclairage blanc et coloré, ainsi qu'une gradation ultra-faible, ces ampoules peuvent vous aider à créer des expériences immersives pour vos activités quotidiennes, et bien plus encore.

Points forts des produits

  • Durée de vie de ±10 ans
  • Gradation instantanée sans fil
  • Compatible Bluetooth et Hue Bridge
  • Lumière blanche et couleur
  • 400 lumens
Dans cet ensemble

Gros plan de l’avant de Hue Prise intelligente

3 x Hue Prise intelligente

Ce petit accessoire modeste vous permet de transformer tout éclairage, même s'il s'agit d'un dispositif sur lequel une ampoule Hue ne peut être posée, en éclairage intelligent pouvant être contrôlé à l'aide de l'application Hue ou de la commande vocale. Utilisez Bluetooth pour contrôler la lumière instantanée ou connectez-vous au pont Hue pour déverrouiller d'autres fonctionnalités.

Prise intelligente

