Vente
Bundle: 4x Secure contact sensors + 2x motion sensors + Bridge
Soyez au courant de ce qu'il se passe à la maison avec deux capteurs de contact, et un pont Hue. Configurez vos capteurs pour envoyer des alertes de mouvement instantanées à votre appareil mobile - et prenez des mesures depuis le Centre de sécurité dans l'application Philips Hue.
Le prix actuel est $305.95, le prix d'origine est $359.95
Points forts des produits
- Bridge included
- Four Secure contact sensors
- Two Indoor sensor
- Control with the Philips Hue app
Dans cet ensemble
2 x Hue Capteur de contact Secure
Ayez l’esprit tranquille quand vous êtes à la maison comme quand vous n’y êtes pas grâce au capteur de contact Secure! Placez-le notamment sur les portes, les fenêtres, les armoires et les coffres-forts grâce au support adhésif inclus et recevez une notification ou allumez les lumières lorsque le capteur est activé.Capteur de contact Secure
2 x Hue Détecteur de mouvement
Déclenchez la mise en marche de vos lumières intelligentes par les mouvements. Le détecteur de mouvement Hue alimenté par piles peut être installé n’importe où dans votre maison.Détecteur de mouvement
1 x Hue Bridge
Le Hue Bridge est le cœur de votre système de sécurité et d’éclairage intelligent intuitif intégré. Grâce à une installation facile et guidée dans l’application Hue, le Bridge connecte vos lumières, vos caméras et vos capteurs pour qu’ils fonctionnent ensemble en harmonie.Bridge
Spécifications
Renseignements sur le produit
