Un groupe d’amis célèbre un but à la télé; la fonction Hue Sports Live fait réagir les lumières en rose et bleu.

Illuminez chaque but

Transformez chaque match en une expérience au niveau du stade – dégagez des économies progressives jusqu’à 250 $.

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  • Livraison gratuite à partir de 79,99 $
  • Retour gratuit sous 30 jours
  • Garantie de deux ans

Illuminez chaque but

L'éclairage intelligent pour le jour du match et chaque jour. 

Montrez les couleurs de votre équipe ou synchronisez vos lumières avec chaque jeu – et dégagez des économies encore plus importantes en dépensant plus.

Achetez plus, économisez plus !
Dépensez 250 $ → Obtenez 50 $ de rabais
Dépensez 500 $ → Obtenez 125 $ de rabais
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Réimaginez votre décor avec nos premiers choix –rendez chaque match mémorable.

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106 produits
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Gros plan de l’avant de Hue Play Gradient Lightstrip, 75 po et plus

Hue Play Gradient Lightstrip, 75 po et plus

Conçu pour les téléviseurs de 75 po et plus
Comprend une unité d’alimentation et des dispositifs de montage
Mélange d’ampoules blanches et colorées
Pont Hue et boîtier de synchronisation Hue requis
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Gros plan de l’avant de Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K

Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K

Synchronise les lampes avec le contenu télévisé en 8K à 60 Hz et en 4K à 120 Hz
Certifié HDMI 2.1
Crée une synchronisation de couleurs en rapport direct avec les images sur votre écran
Associe jusqu’à 10 lampes Philips Hue
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Gros plan de l’avant de Bridge

Bridge

Prend en charge 50 lumières et 12 accessoires
Active Hue Sync
Déverrouille l’éclairage et l’intégration de sécurité
Cryptage avancé
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Gros plan de l’avant de Bande lumineuse OmniGlow 10 pi

Bande lumineuse OmniGlow 10 pi

2700 lumens
Technologie OmniGlow pour des effets lumineux doux
Lumière directe et indirecte
Blanc très vif et authentique
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Gros plan de l’avant de Guirlande lumineuse d'extérieur à globe Hue Festavia 14 m/45 pi

Guirlande lumineuse d'extérieur à globe Hue Festavia 14 m/45 pi

45 pieds de guirlande lumineuse
16 ampoules de conduit de lumière
Dégradé blanc et coloré
Ampoules lumineuses de 50 lumens
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Gros plan de l’avant de Plafonnier intensif mis à niveau à boîte encastrée de 4 po

Plafonnier intensif mis à niveau à boîte encastrée de 4 po

Convient à des trous de 4 pouces
Comprend un adaptateur de culot E26
850 lumens
Lumière colorée
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Gros plan de l’avant de Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière

Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière

Blanche
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
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Gros plan de l’avant de Spot intelligent GU10 - (paquet de 2)

Spot intelligent GU10 - (paquet de 2)

Ampoule blanche et colorée
Jusqu’à 450 lumens
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
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Gros plan de l’avant de Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière

Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière

Chêne
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
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Gros plan de l’avant de Plafonnier intensif mince de 6 pouces

Plafonnier intensif mince de 6 pouces

DEL intégrée
Faible épaisseur pour les plafonds bas
Commande Bluetooth avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
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Gros plan de l’avant de Commutateur à cadran Tap

Commutateur à cadran Tap

Installation sans fil
Alimentation par pile
Accès facile aux scènes d’éclairage
Utilisation comme télécommande
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Gros plan de l’avant de Sonnette vidéo filaire Hue

Sonnette vidéo filaire Hue

Vidéo 2K et audio bidirectionnel
Fonctionne avec les lampes Philips Hue
Vision diurne et nocturne
Nécessite un transformateur 12-24 Vac - min 10 VA (non inclus)
1-12 de 106

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Un match de soccer affiché à la télé; la fonction Sports Live fait réagir les lumières en vert.

Prêt pour le jour de jeu avec Philips Hue

Réimaginez votre façon de regarder vos matchs avec Hue Sports Live. Personnalisez en temps réel votre expérience d’éclairage à la maison, en synchronisation avec les matchs en direct. Réglez les couleurs de votre équipe et laissez vos lumières réagir à chaque moment clé à l’écran – les buts, cartons jaunes, cartons rouges et chaque victoire. Aucun appareil de synchronisation n’est requis. Ressentez l’énergie du match comme si vous étiez dans l’action.

Découvrez comment activer
Un projecteur Hue Play Wall Washer illuminant les murs dans des tons de rose et de bleu, avec les effets de la fonction Hue Sports Live.

Explorer les façons de synchroniser vos lumières

Rehaussez votre divertissement avec l’éclairage qui se synchronise avec votre écran, créant une atmosphère dynamique de lumière, couleur et mouvement.

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Conditions de vente – Promotion à économies progressives

 

  • La promotion est en vigueur jusqu'au 17 juin 2026.
  • La promotion permet aux clients de recevoir des économies progressives sur leurs achats de produits admissibles comme suit : Dépensez 250 $, obtenez 50 $ de rabais sur votre achat, dépensez 500 $, obtenez 125 $ de rabais sur votre achat, dépensez 1 000 $, obtenez 250 $ de rabais sur votre achat.
  • L'offre s'applique sur les produits admissibles comme indiqué à https://www.philips-hue.com/fr-ca/products/promotions/light-up-every-goal-smart-lighting
  • La promotion est valide pendant une durée limitée et jusqu'à épuisement des stocks.
  • Le rabais est appliqué automatiquement à la caisse une fois le palier d'achat admissible atteint sur www.philips-hue.com/fr-ca.
  • Les économies progressives ne peuvent être combinées avec une autre promotion sauf une mention contraire.
  • Les remboursements seront calculés en fonction du montant de l'achat, une fois les économies progressives appliquées.
  • Si le retour d'un produit réduit le total d'achat sous un palier admissible, la somme remboursée ajustée afin de refléter les économies réduites. Par exemple, si la dépense est de 500 $ et qu'un rabais de 125 $ est appliqué, le retour d'un article qui diminue la dépense totale sous 500 $ aura comme résultat l'application du rabais ajusté au montant remboursé.
  • Cette offre ne peut être utilisée conjointement à toute autre offre sur Philips-Hue.com.
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