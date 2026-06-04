Illuminez chaque but

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Plafonnier intensif mis à niveau à boîte encastrée de 4 po
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Conditions de vente – Promotion à économies progressives
- La promotion est en vigueur jusqu'au 17 juin 2026.
- La promotion permet aux clients de recevoir des économies progressives sur leurs achats de produits admissibles comme suit : Dépensez 250 $, obtenez 50 $ de rabais sur votre achat, dépensez 500 $, obtenez 125 $ de rabais sur votre achat, dépensez 1 000 $, obtenez 250 $ de rabais sur votre achat.
- L'offre s'applique sur les produits admissibles comme indiqué à https://www.philips-hue.com/fr-ca/products/promotions/light-up-every-goal-smart-lighting
- La promotion est valide pendant une durée limitée et jusqu'à épuisement des stocks.
- Le rabais est appliqué automatiquement à la caisse une fois le palier d'achat admissible atteint sur www.philips-hue.com/fr-ca.
- Les économies progressives ne peuvent être combinées avec une autre promotion sauf une mention contraire.
- Les remboursements seront calculés en fonction du montant de l'achat, une fois les économies progressives appliquées.
- Si le retour d'un produit réduit le total d'achat sous un palier admissible, la somme remboursée ajustée afin de refléter les économies réduites. Par exemple, si la dépense est de 500 $ et qu'un rabais de 125 $ est appliqué, le retour d'un article qui diminue la dépense totale sous 500 $ aura comme résultat l'application du rabais ajusté au montant remboursé.
- Cette offre ne peut être utilisée conjointement à toute autre offre sur Philips-Hue.com.
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