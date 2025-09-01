Le Bridge et le Bridge Pro sont des concentrateurs d’éclairage intelligents qui contrôlent le système d’éclairage intelligent Philips Hue. Comparez leurs fonctionnalités pour choisir celui qui correspond à vos besoins, que vous partiez de zéro ou que vous agrandissiez votre installation.
Bridge et Bridge Pro : quelle est la différence?
Voyez-le comme le cœur de votre système d’éclairage résidentiel intelligent. Un Bridge est un concentrateur d’éclairage intelligent qui se connecte au réseau de votre maison avec des lumières et des accessoires intelligents en utilisant un réseau maillé Zigbee. Cela vous permet de contrôler les lampes intelligentes Hue avec l’application Hue à la maison ou depuis n’importe quel autre endroit du monde où vous disposez d’une connexion Internet.
Il y a deux générations de Bridge : le Bridge et le Bridge Pro. Autant le Bridge que le Bridge Pro déverrouillent une gamme étendue de fonctionnalités avancées en matière d’éclairage intelligent, qui rendent le système de lampes Smart utile, amusant et passionnant à utiliser. Il s’agit notamment d’effets lumineux impressionnants, d’un éclairage ambiant à synchroniser avec le divertissement à domicile, de l’intégration de la sécurité domestique Hue Secure avec les lumières, les caméras, les capteurs, des commandes vocales qui font appel à des assistants intelligents ainsi que de nombreuses automatisations intelligentes.
Le Bridge Pro, avec sa puce Hue Pro rapide comme l’éclair et sa capacité améliorée, est notre concentrateur d’éclairage intelligent le plus avancé qui donne accès à encore plus de fonctionnalités et est conçu pour les installations d’éclairage intelligent de grande taille.
Lisez la suite pour en savoir plus sur la différence entre Bridge et Bridge Pro.
Le Bridge et la taille de votre installation de lampes intelligentes
L’une des principales différences entre les concentrateurs d’éclairage intelligent Bridge et Bridge Pro est le nombre de lampes et d’accessoires intelligents que chacun peut prendre en charge. Si vous commencez tout juste à utiliser l’éclairage intelligent Hue et que vous prévoyez une installation de taille moyenne, alors un Bridge pourrait représenter la bonne option.
Un Bridge peut prendre en charge jusqu’à 50 lampes Smart et 12 accessoires dans toute la maison, intérieur comme extérieur. Réfléchissez au nombre de pièces et d’espaces dans la maison et au nombre de lampes dont chacun aura besoin. N’oubliez pas de penser à votre installation d’éclairage intelligent à long terme; vous voudrez probablement continuer à ajouter des lampes et des accessoires au fil du temps (et nous lançons toujours des produits plus formidables!).
Le Bridge Pro prend en charge plus de 150 lampes et plus de 50 accessoires et est idéal pour les grandes maisons, en particulier celles qui ont des espaces extérieurs comme une cour arrière, un patio, une véranda et une allée.
Taille de l’installation de lampes Smart
Nombre maximum de lampes par Bridge
Nombre maximum de commandes par Bridge
Capacité de stockage et vitesse des scènes d’éclairage
MotionAware™ utilise les lumières comme des détecteurs de mouvement
Créez des automatisations
Connexion Internet
Positionnement
Protection du système de sécurité Zigbee
Le Bridge et la détection des mouvements
Autant le Bridge que le Bridge Pro prennent en charge une gamme de détecteurs de mouvement et de capteurs de contact qui peuvent déclencher des lumières autour de la maison lorsqu’ils détectent un mouvement.
Cependant, le Bridge Pro utilise la technologie unique MotionAware™ qui transforme les lumières intelligentes en détecteurs de mouvement intérieurs grâce à sa puce Hue très puissante qui permet la réalisation d’algorithmes complexes et de fonctions d’IA avancées.
Le Bridge Pro vous permet de créer une zone de mouvement entre 3 ou 4 lampes Hue et transforme effectivement cette zone en capteur. Lorsque la zone détecte une présence, toutes les lumières autour de la maison que vous avez assignées à la zone de mouvement seront activées. Vous pouvez définir et régler la sensibilité de la zone qui détecte les mouvements et les lumières qui se déclenchent. Avec MotionAware™, aucun détecteur de mouvement supplémentaire n’est nécessaire si vous utilisez un Bridge Pro pour votre installation d’éclairage intelligent intérieure.
Avec MotionAware™, les lumières réagiront intuitivement à vos mouvements lorsque vous vous déplacerez dans la maison. Que vous entriez dans une pièce ou que vous marchiez dans un couloir, les lumières réagissent de façon dynamique, ce qui améliore votre confort et rend votre installation d’éclairage intelligent encore plus intuitive et pratique.
Le Bridge et Hue Sync
Améliorez votre expérience en matière de divertissement avec le Bridge et Bridge Pro. Les deux Bridge vous permettent de synchroniser les lampes intelligentes avec des films, des jeux et de la musique, créant ainsi une atmosphère immersive dans la maison. Regardez vos lumières clignoter, danser, s’atténuer, s’éclairer et changer de couleur en parfaite synchronisation avec toute l’action sur l’écran du téléviseur. Que vous regardiez votre émission de télévision préférée ou des films, ou que vous jouiez à des jeux vidéo, le Bridge apporte un nouveau niveau d’excitation à votre expérience de visionnement et de jeu.
De plus, les deux Bridge vous permettent de synchroniser la musique avec les lampes intelligentes, ce qui ajoute un élément dynamique à toutes les chansons. Transformez votre salon en un spectacle lumineux serein tout en écoutant de la musique classique, ou mettez de l’ambiance lors d'une fête avec une atmosphère palpitante sur la piste de danse. Avec Bridge et Bridge Pro, vous pouvez facilement personnaliser votre éclairage en fonction de vos préférences en matière de divertissement et créer un environnement vraiment captivant à la maison.
Le Bridge et la commande vocale/le contrôle à distance
Le Hue Bridge et le Hue Bridge Pro vous permettent d’accéder à votre système de maison intelligente depuis n’importe où grâce à l’application Hue. Contrôlez vos lumières, recevez des notifications de sécurité – ou configurez simplement votre système pour qu’il fonctionne selon un calendrier avec des automatisations. Contrôlez les lampes intelligentes avec la voix à l’aide d’une gamme d’assistants intelligents. Donnez des ordres simples pour allumer ou éteindre les lampes, tamiser l’éclairage ou l’intensifier, et changer la couleur.
