L’une des principales différences entre les concentrateurs d’éclairage intelligent Bridge et Bridge Pro est le nombre de lampes et d’accessoires intelligents que chacun peut prendre en charge. Si vous commencez tout juste à utiliser l’éclairage intelligent Hue et que vous prévoyez une installation de taille moyenne, alors un Bridge pourrait représenter la bonne option.

Un Bridge peut prendre en charge jusqu’à 50 lampes Smart et 12 accessoires dans toute la maison, intérieur comme extérieur. Réfléchissez au nombre de pièces et d’espaces dans la maison et au nombre de lampes dont chacun aura besoin. N’oubliez pas de penser à votre installation d’éclairage intelligent à long terme; vous voudrez probablement continuer à ajouter des lampes et des accessoires au fil du temps (et nous lançons toujours des produits plus formidables!).

Le Bridge Pro prend en charge plus de 150 lampes et plus de 50 accessoires et est idéal pour les grandes maisons, en particulier celles qui ont des espaces extérieurs comme une cour arrière, un patio, une véranda et une allée.