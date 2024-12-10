SpatialAware de Hue: Une nouvelle capacité qui donne vie aux solutions d’éclairage

Philips Hue est connu pour son éclairage joliment conçu qui s’adapte à votre style de vie. Grâce à SpatialAware de Hue, une nouvelle fonction révolutionnaire disponible exclusivement avec le Hue Bridge Pro, nous introduisons un tout nouveau niveau d’éclairage intelligent et adaptif. Cette fonction apporte à votre système Hue quelque chose en plus : une vraie compréhension de votre pièce.

SpatialAware applique automatiquement les concepts de solutions d’éclairage à votre maison, éliminant ainsi le besoin d’expertise, de conjectures ou d’ajustements manuels. En répartissant les couleurs des scènes Hue remasterisées sur toutes les lumières Hue selon la disposition et les emplacements spécifiques des lampes dans votre pièce, il modifie complètement votre expérience de l’éclairage.

Un éclairage qui comprend votre espace

Contrairement aux configurations traditionnelles où chaque lumière est traitée comme un appareil distinct, SpatialAware permet à Hue de comprendre où se trouve chaque lumière dans votre pièce. Grâce à la dernière technologie de réalité augmentée, la caméra de votre téléphone ou de votre tablette numérise la pièce pour cartographier la position de chaque lumière. Ce modèle spatial permet à l’algorithme du système de donner vie à votre éclairage de la manière la plus naturelle et la plus immersive qui soit.

En s’appuyant sur nos principes de conception d’éclairage professionnel — tels que le flux des couleurs dans un espace, le comportement des dégradés et la manière dont différents types de lumière se complètent — SpatialAware orchestre avec précision les scènes de la galerie Hue sur toutes vos lumières en s’inspirant de la nature.

Les réglages de lumière comme les couchers de soleil, les lavis de couleur et les transitions d’ambiance apparaissent comme s’ils avaient été conçus sur mesure pour votre espace.

Si vous déplacez ou ajoutez une lumière, l’application vous guide dans une nouvelle numérisation rapide de certaines lumières et met instantanément à jour la disposition et recalibre vos scènes.

Ce qui différencie SpatialAware

Avant SpatialAware, les scènes Hue étaient intelligemment appliquées selon la forme, la fonction, les capacités et la configuration de vos lumières. Cependant, sans connaître l’emplacement exact de chaque lumière dans la pièce, la répartition de la lumière pourrait sembler quelque peu aléatoire.

Grâce à SpatialAware, les scènes Hue remasterisées sont maintenant :

· Personnalisées selon la disposition de votre pièce, plutôt qu’appliquées génériquement

· Plus fluides et plus cohérentes, en particulier pour les scènes inspirées de la nature

· Plus naturelles, avec des arrangements lumineux précisément distribués dans toute la structure de votre pièce

SpatialAware est idéal pour les pièces équipées de nombreuses lumières Hue, mais les configurations plus petites peuvent également en bénéficier. En particulier dans les espaces qui combinent des produits à dégradé, comme le lèche-mur Play ou la lampe Twilight, avec un plafonnier ou une suspension.

L’algorithme adapte et répartit intelligemment les couleurs de chaque scène Hue sur vos lumières, comme le ferait un concepteur d'éclairage professionnel , créant ainsi une ambiance plus naturelle, équilibrée et immersive.

Maîtrise totale, à votre guise

SpatialWare dépend entièrement de vous :

Profitez de scènes remasterisées de votre galerie de scènes.

Choisis de passer à la version non spatiale d’une scène de la galerie de scènes.

Continuez à utiliser vos scènes non spatiales d’origine.

Mettez à tout moment à jour vos scènes existantes (à partir de la galerie de scènes) sur votre pont vers des versions spatialement optimisées.

Passez du mode spatial au mode non spatial lors de la modification d’une scène.

Si vous laissez une pièce non numérisée, le système utilisera la distribution non spatiale classique des scènes. Vous choisissez l’expérience qui correspond le mieux à votre maison.

Scènes de la galerie remasterisées et optimisées pour SpatialAware

Environ la moitié des scènes remasterisées dans la galerie de scènes Hue sont déjà optimisées pour SpatialAware, y compris les scènes bien aimées inspirées de la nature telles que Coucher du soleil sur la savane, Brise de montagne et Brume du lac. D’autres scènes compatibles avec SpatialAware seront ajoutées au fur et à mesure de l’évolution de l’expérience.

Exclusif à Hue Bridge Bridge

SpatialAware de Hue est une nouvelle capacité exclusive à Hue Bridge Pro, déverrouillant un traitement plus avancé et une intelligence de scène plus poussée.

Vous n’avez pas besoin de nouvelles lumières, de matériel supplémentaire ou d’abonnement. Mettez simplement à jour votre application Hue et Bridge Pro pour obtenir les dernières versions et suivez les instructions de l’application pour numériser votre pièce et commencer à profiter des scènes de SpatialAware.

Installation simple et rapide

L’installation de SpatialAware est rapide et intuitive. Numériser une pièce contenant environ 10 lumières prend généralement moins d’une minute, et une fois que la numérisation est terminée, les scènes remasterisées de la galerie s’adaptent automatiquement à votre pièce. Il n’est pas nécessaire d’éditer manuellement les scènes ou de régler les lumières individuelles.

Vous pouvez choisir soit de numériser la lumière physique (p. ex. une suspension ou une lampe de table) ou l’effet lumineux qu’elle crée sur une surface (p. ex. votre mur dans le cas de projecteurs). Nous vous recommandons la seconde option pour les lumières qui créent un effet lumineux large et diffus sur un mur plus éloigné du projecteur.

Téléphones avec LiDAR :

Visez la lumière clignotante --> Appuyez sur « + » --> Vérifiez que l’emplacement du point est aligné avec la lumière ou l’effet lumineux --> Appuyez sur Suivant pour numériser la lumière suivante.

Téléphones sans LiDAR :

Visez la lumière clignotante --> Appuyez sur « + » --> Déplacez-vous sur le côté et visez de nouveau --> Appuyez sur « + » --> Vérifiez que l’emplacement du point est aligné avec la lumière ou l’effet lumineux --> Appuyez sur Suivant pour numériser la lumière suivante.

Pour appliquer SpatialAware à plusieurs pièces, assurez-vous que chaque pièce de la zone est numérisée.

Rescanner

Vous devrez numériser de nouveau une lumière et jusqu’à 3 autres lumières dans une pièce quand :

Vous avez ajouté une nouvelle lumière

Vous avez déplacé une lumière

Essayez de numériser le même point que vous avez numérisé à l’origine (lumière ou effet lumineux).

Qualité de votre carte Spatial

Pour obtenir la meilleure expérience possible en matière de cartographie spatiale, garde à l’esprit les points suivants :

Toutes les lumières de la pièce doivent être allumées (accessibles) et numérisées. Si vous ajoutez une lumière à la pièce, assurez-vous de mettre à jour la carte spatiale et de procéder à une nouvelle numérisation. Si vous déplacez physiquement une lumière vers un nouvel emplacement dans la pièce, vous devrez numériser de nouveau cette lumière. Les lampes à capacité de couleur et les plafonniers ou suspensions amélioreront considérablement l’expérience de l’éclairage. Des lumières placées à différentes hauteurs dans votre pièce amélioreront la fonctionnalité de la carte spatiale.

Conçu par des personnes et non par l’IA

SpatialAware n’utilise pas l’IA pour générer des effets lumineux. Il utilise des scènes remasterisées spatialement conçues par les équipes de conception et de recherche de Hue et utilise des algorithmes pour personnaliser les scènes d’éclairage selon la disposition et les emplacements spécifiques des lampes dans votre pièce.

La même expertise est intégrée à l’assistant IA de Hue afin que les scènes remasterisées inspirées de la nature puissent également être optimisées avec SpatialAware.

Commande vocale et automatisation

Étant donné que les scènes sont stockées sur le Hue Bridge Pro, les scènes de SpatialAware peuvent être activées en utilisant :

L’application Hue

Des accessoires

Des automatisations

Des assistants vocaux

Des widgets

Des applications de tiers

Les scènes optimisées spatialement s’intègrent harmonieusement à toutes vos commandes existantes.

La confidentialité intégrée à la conception

La protection de votre vie privée est au cœur du fonctionnement de SpatialAware :

Aucune image ni donnée numérisée n’est stockée. Le processus ne permet pas de sauvegarder les photographies, les vidéos ou les plans des pièces.

Le processus ne permet pas de sauvegarder les photographies, les vidéos ou les plans des pièces. Tout le traitement se fait localement sur votre appareil.

sur votre appareil. Aucune information n’est téléchargée ou partagée à aucun moment.

Votre pièce reste votre propriété, en tout temps.