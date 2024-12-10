Redécouvrez votre expérience de visionnement du sport en direct grâce à Hue Sports Live.

Faites entrer l’ambiance du stade dans votre maison. Avec Sports Live, vos lampes Philips Hue ne se contentent pas d’éclairer votre espace; elles réagissent à chaque fait marquant du match. Les coups d’envoi, les buts, les cartons rouges et jaunes, et bien plus encore prennent vie dans votre pièce grâce à des effets lumineux dynamiques conçus pour amplifier l’ambiance de chaque match.

De quoi avez-vous besoin pour commencer à profiter de Sports Live ?

Pour profiter de Sports Live, assurez-vous simplement d’avoir un Hue Bridge ou Hue Bridge Pro ainsi qu’au moins une ampoule Hue compatible avec les couleurs installée dans la pièce ou la zone de votre choix pour les effets de match. C’est tout ce dont vous avez besoin, rien d’autre n’est nécessaire !

1. Préparez-vous avant le début du match

Pour profiter pleinement de l’expérience Sports Live, configurez-le tôt avant le coup d’envoi ou pendant le match.

La configuration prend environ 5 à 10 minutes, vous laissant le temps de choisir votre pièce, votre style d’éclairage et vos réglages de match préférés.

Assurez-vous d’être connecté à votre compte Hue, car Sports Live doit se connecter au cloud pour offrir des effets en temps réel.

2. Choisissez la pièce ou la zone idéale pour l’expérience

Sports Live fonctionne uniquement dans les pièces et zones qui contiennent au moins une ampoule Hue colorée; ces lumières produisent les effets dynamiques du match.

Configurations d’éclairage mixtes? Aucun problème, vous n’avez pas besoin d’une pièce dédiée aux lumières colorées. Les lumières White et White ambiance sont également les bienvenues, mais elles ne réagiront pas aux événements du match.

3. Activer Sports Live est simple

Si vous débutez avec les installations de divertissement :

Ouvrez l’onglet Sync dans l’application Hue. Appuyez sur Démarrer. Sélectionnez Sports Live - Championnat 2026 et suivez les étapes.

Si vous utilisez déjà Hue Sync ou d’autres fonctionnalités de divertissement :

Ouvrez l’onglet « Sync ». Appuyez sur le bouton What dans le coin inférieur gauche. Appuyez sur le bouton bleu "+". Choisissez Sports Live - Championnat 2026.

Pendant l’installation, vous :

Choisissez votre équipe favorite (facultatif, mais cela aide l’application à personnaliser les recommandations de matchs)

Sélectionnez la pièce qui accueillera votre expérience d’éclairage

Choisissez votre scène de match préférée (vous pourrez modifier la scène ou la luminosité plus tard pendant le match)

4. Suivez les matchs qui vous tiennent à cœur

Gardez une longueur d’avance en suivant les prochains matchs. Une fois que vous suivez un match, Sports Live s’activera automatiquement dès qu’il commence, pour que vous ne manquiez jamais un instant.

L’application n’enverra pas de notifications push, mais vous verrez les rappels de match bien en évidence sur la page d’accueil de l’application Hue.

5. Regardez vos lumières réagir en temps réel

Une fois le match commencé, vos lumières se transforment en une extension dynamique du match :

La scène de match que vous avez choisie crée l’ambiance

Des effets lumineux spéciaux réagissent aux moments forts et faibles de votre équipe.

Votre pièce se remplit d’effets dynamiques en temps réel tout au long de la partie.

Comment les lumières réagissent aux moments clés du match

Match commencé : les lumières vertes clignotent pendant 5 secondes.

les lumières vertes clignotent pendant 5 secondes. But marqué : une animation de 5 secondes aux couleurs de l’équipe qui a marqué.

une animation de 5 secondes aux couleurs de l’équipe qui a marqué. Séance de tirs au but : bleu clignotant pendant 5 secondes.

bleu clignotant pendant 5 secondes. Carton jaune : jaune clignotant pendant 5 secondes.

jaune clignotant pendant 5 secondes. Carton rouge : rouge clignotant pendant 5 secondes.

rouge clignotant pendant 5 secondes. Deuxième carton jaune (entraînant un carton rouge) : rouge et jaune clignotant pendant 5 secondes.

rouge et jaune clignotant pendant 5 secondes. La pause se termine / la partie reprend : vert clignotant pendant 5 secondes.

vert clignotant pendant 5 secondes. Après la victoire : une animation de 15 secondes aux couleurs de l’équipe gagnante.

Magie intelligente en coulisse

Pour offrir des effets visuels fluides, Sports Live créera temporairement des scènes spéciales dans la pièce choisie.

Ces scènes :

Elles sont créées automatiquement au début du match

Elles sont supprimées automatiquement à la fin du match

Il ne faut pas les supprimer ou les modifier manuellement, car cela pourrait affecter l’expérience.

Si vous essayez de supprimer ou de modifier l’une d’elles, l’application Hue vous avertira, ainsi vous gardez le contrôle.

Comment contrôler Sports Live

Pendant que la fonctionnalité est active :

Les accessoires tels que les tap dials ou les gradateurs ne supplantent pas les effets.

Pour désactiver Sports Live, utilisez : La bannière Stop sur l’écran d’accueil, ou Le bouton Sync dans l’onglet Sync.



Pause et Reprise à tout moment

Besoin d’une pause? Vous pouvez arrêter Sports Live et reprendre quand vous serez prêt.

Vos réglages de délai seront sauvegardés, mais vous devrez peut-être les peaufiner à nouveau selon votre source de diffusion en direct.

Ce que vous verrez dans l’application

En fonction du déroulement du match, l’application s’adapte pour que tout reste clair :

Pas de match? Vous verrez les matchs à venir et un appel à les suivre

Vous verrez les matchs à venir et un appel à les suivre Le match commence bientôt ? Un compte à rebours commence

Un compte à rebours commence Match en direct ? Vous verrez l'état actuel du match et pourrez activer Sports Live immédiatement.

Avez-vous le boîtier de synchronisation Hue? Vous pouvez profiter de Sports Live et de Hue Sync simultanément en sélectionnant des lumières différentes pour chaque fonctionnalité.

Vous pouvez profiter de Sports Live et de Hue Sync en même temps, même si certaines de vos lumières sont dans les deux configurations. Mais Hue Sync a priorité, donc Sports Live ne fonctionnera pas sur les lumières configurées pour la zone de divertissement Sync.

Si quelques lumières seulement se recoupent, Sports Live peut démarrer, mais l’application vous signalera que Hue Sync est prioritaire pour ces lumières communes.

En assignant dans l’application des lumières distinctes à chaque fonction, vous profitez pleinement des deux expériences sans interruption.

Foire aux questions

Pourquoi ma pièce/zone ne s’affiche-t-elle pas pendant la configuration ?

Il faut au moins une lumière compatible avec les couleurs.

Pourquoi mes lumières blanches ne réagissent-elles pas?

Les effets Sports Live nécessitent des lampes dotées de capacités couleur. Dans une pièce ou une zone comprenant à la fois des lumières compatibles avec la couleur et des lumières blanc ou white ambiance, seules vos lumières compatibles avec la couleur afficheront les effets Sports Live.

Mes lumières ont soudainement réagi, pourquoi?

Vous vous êtes probablement abonné à un match qui vient de commencer.

Pourquoi est-ce que je ne peux pas changer de scène avec mon interrupteur ?

Les accessoires ne remplacent pas l’expérience Sports Live. Pour changer la scène active pendant Sports Live, allez dans l’onglet « Sync », sélectionnez « Sports Live », puis appuyez sur le bouton « scène » pour choisir une autre scène.

Pourquoi est-ce que je vois des scènes portant le nom de pays ?

Ce sont des scènes temporaires de Sports Live qui sont retirées automatiquement après le match.

Pourquoi mes effets Sports Live sont-ils désynchronisés avec le match en direct que je regarde sur mon téléviseur?

Synchronisez l’heure du match sur votre téléviseur avec celle affichée dans l’onglet « Sync » de l’application Hue pour vous assurer que vos effets Sports Live se produisent au bon moment du match.

Pour modifier le délai, allez à l’onglet « Sync », sélectionnez « Sports Live », puis appuyez sur le bouton « Délai ». Vous ne pouvez utiliser cette fonctionnalité que pendant qu’un match est en cours.

Pourquoi ne puis-je pas voir plus de matchs à venir ?

Seuls les matchs prévus sont affichés dans l’application Hue. Les matchs à venir s’afficheront dès qu’ils seront confirmés.

Comment modifier les lampes qui présentent les effets Sports Live ?

Allez à l’onglet Sync, sélectionnez Sports Live, puis touchez le bouton Where pour modifier le Room/Zone sélectionné pour Sports Live.

*Hue Sports Live repose sur des données de match fournies par des tiers ; par conséquent, le service peut ne pas être disponible en permanence ou ne pas fonctionner comme prévu, et l’expérience peut varier par moments. La disponibilité et les performances ne peuvent pas être garanties.

**Avertissement : contient des lumières clignotantes pouvant affecter les personnes souffrant d’épilepsie photosensible ou d’autres sensibilités à la lumière. Veuillez faire preuve de prudence et cesser immédiatement l’utilisation en cas d’apparition de symptômes.