La grande majorité des produits Hue prennent en charge la technologie Hue MotionAware™. Cependant, certains appareils peuvent ne pas prendre en charge la technologie MotionAware™ parce qu’il s’agit d’anciens modèles qui manquent de capacité de mémoire pour les nouvelles fonctionnalités ou parce que la nature de leurs fonctions peut les empêcher de fonctionner efficacement avec cette fonctionnalité (par exemple, épuisement plus rapide de la batterie de certains accessoires alimentés par batterie). La liste ci-dessous présente les appareils et leurs identifiants de modèle qui ne prennent pas en charge Hue MotionAware™. Vous pouvez vérifier si vos appareils sont dotés de ces identifiants de modèle à l’aide de l’application Hue en accédant à Paramètres > Mise à jour du logiciel.
Mes appareils Hue peuvent-ils utiliser MotionAware™?
|Type de produit
|Identifiant de modèle
|Lampe de table Go
|929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
|Hue Aura
|LLC014
|Hue Bloom
|LLC011, LLC012
|Plafonnier intensif Hue de couleur
|LCT002
|Lampe Hue de couleur
|LCT001
|Hue Go
|7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
|Hue Iris
|LLC010
|Hue Lightstrip
|LST001
|Hue Smart Plug
|LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM011
|Gradateur
|RWL020, RWL021, RWL022
|Bouton intelligent
|ROM001, RDM003, RDM005
|Module d’interrupteur mural
|RDM001, RDM004
|Commutateur à cadran Tap
|RDM002, RDM006
|Tap Switch
|ZGPSWITCH
|Interrupteurs Friends of Hue
|FOHSWITCH
|Détecteur de mouvement intérieur
|SML001, SML003
|Détecteur de mouvement extérieur
|SML002, SML004
|Capteur de contact
|SOC001
|Caméra / Sonnette
|CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
|Appareils tiers (de marque autre que Hue ou Friends of Hue)
|(Plusieurs sont possibles)
* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.