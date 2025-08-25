Aide

Mes appareils Hue peuvent-ils utiliser MotionAware™?

La grande majorité des produits Hue prennent en charge la technologie Hue MotionAware™. Cependant, certains appareils peuvent ne pas prendre en charge la technologie MotionAware™ parce qu’il s’agit d’anciens modèles qui manquent de capacité de mémoire pour les nouvelles fonctionnalités ou parce que la nature de leurs fonctions peut les empêcher de fonctionner efficacement avec cette fonctionnalité (par exemple, épuisement plus rapide de la batterie de certains accessoires alimentés par batterie). La liste ci-dessous présente les appareils et leurs identifiants de modèle qui ne prennent pas en charge Hue MotionAware™. Vous pouvez vérifier si vos appareils sont dotés de ces identifiants de modèle à l’aide de l’application Hue en accédant à Paramètres > Mise à jour du logiciel. 

Type de produit Identifiant de modèle
Lampe de table Go 929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
Hue Aura LLC014
Hue Bloom LLC011, LLC012
Plafonnier intensif Hue de couleur LCT002
Lampe Hue de couleur LCT001
Hue Go 7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
Hue Iris LLC010
Hue Lightstrip LST001
Hue Smart Plug LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM011
Gradateur RWL020, RWL021, RWL022
Bouton intelligent ROM001, RDM003, RDM005
Module d’interrupteur mural RDM001, RDM004
Commutateur à cadran Tap RDM002, RDM006
Tap Switch ZGPSWITCH
Interrupteurs Friends of Hue FOHSWITCH
Détecteur de mouvement intérieur SML001, SML003
Détecteur de mouvement extérieur SML002, SML004
Capteur de contact SOC001
Caméra / Sonnette CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
Appareils tiers (de marque autre que Hue ou Friends of Hue) (Plusieurs sont possibles)

