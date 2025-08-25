La grande majorité des produits Hue prennent en charge la technologie Hue MotionAware™. Cependant, certains appareils peuvent ne pas prendre en charge la technologie MotionAware™ parce qu’il s’agit d’anciens modèles qui manquent de capacité de mémoire pour les nouvelles fonctionnalités ou parce que la nature de leurs fonctions peut les empêcher de fonctionner efficacement avec cette fonctionnalité (par exemple, épuisement plus rapide de la batterie de certains accessoires alimentés par batterie). La liste ci-dessous présente les appareils et leurs identifiants de modèle qui ne prennent pas en charge Hue MotionAware™. Vous pouvez vérifier si vos appareils sont dotés de ces identifiants de modèle à l’aide de l’application Hue en accédant à Paramètres > Mise à jour du logiciel.