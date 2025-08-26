Aide

Notes de mise à jour

Restez informé des dernières améliorations apportées aux applications, aux éclairages et aux accessoires Philips Hue.

 

Notes de mise à jour du produit

Hue Bridge Pro

Hue Bridge Pro

Lire les notes de mise à jour
Pont Hue

Pont Hue

Lire les notes de mise à jour
Lampes et luminaires

Lampes et luminaires

Lire les notes de mise à jour
Boîtier de synchronisation Hue

Boîtier de synchronisation Hue

Lire les notes de mise à jour
Caméras Secure

Caméras Secure

Lire les notes de mise à jour
Accessoires

Accessoires

Lire les notes de mise à jour

Notes de mise à jour de l’application Hue

Applications iOS

Applications iOS

Lire les notes de mise à jour
Applications Android

Applications Android

Lire les notes de mise à jour
Applications Hue Sync

Applications Hue Sync

Lire les notes de mise à jour

* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité

  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay