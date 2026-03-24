12 février 2026
Imaginez que les lampes de votre chambre réagissent à chaque rue éclairée au néon d'une ville cyberpunk ou à chaque ombre subtile d'une mission furtive. Lorsque vous synchronisez les éclairages avec votre PC, vous ne vous contentez plus de regarder un écran, vous entrez véritablement dans l'univers du jeu. Que vous soyez un joueur occasionnel ou un professionnel compétitif, la transformation de votre environnement en une extension dynamique de votre écran d'ordinateur crée une atmosphère que les bandes RVB génériques ne peuvent tout simplement pas égaler.