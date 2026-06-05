Comment connecter Hue Sync à Netflix

Lors de la synchronisation de Hue avec Netflix à l'aide de la box de synchronisation, vous devrez connecter un dispositif de streaming avec lequel vous pourrez diffuser du contenu sur votre téléviseur. Les téléviseurs intelligents dotés d'applications intégrées pour les services de streaming tels que Netflix et Amazon Prime ne fonctionnent pas avec la box de synchronisation. Vous devez faire passer le contenu par la box de synchronisation pour que la synchronisation de la lumière fonctionne.

N'importe quel appareil de streaming HDMI fonctionne avec la box de synchronisation, notamment :

Apple TV

Google Chromecast

PlayStation

Xbox

Roku

Fire TV d'Amazon

Une fois que vous avez connecté le dispositif de streaming HDMI à la box de synchronisation, ouvrez l'application mobile Hue Sync. Vous pouvez renommer les dispositifs sous « Entrées HDMI » dans l'onglet Paramètres, ce qui est particulièrement utile si vous disposez de plusieurs entrées.