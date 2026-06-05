Comment connecter Hue Sync à Netflix

Comment connecter Hue Sync à Netflix

28 janvier 2020

Il existe deux façons de synchroniser les lampes Hue avec Netflix : vous pouvez soit utiliser la box de synchronisation Philips Hue Play HDMI Sync Box avec l'application mobile Hue Sync, soit utiliser votre ordinateur avec l'application de bureau Hue Sync.  

Pour faciliter les choses, nous avons créé deux guides pas à pas pour utiliser Hue Sync avec Netflix, que vous utilisiez la nouvelle box de synchronisation ou votre ordinateur.

Synchroniser Hue avec Netflix via la box de synchronisation

Avant de commencer la synchronisation, vous aurez besoin d'un système Philips Hue avec un Hue Bridge V2, une ou plusieurs lampes connectées Hue de couleur et la box de synchronisation. Assurez-vous que vous disposez d'un espace de loisirs, qui vous permet d'ajouter jusqu'à 10 lampes, déjà configuré. (Vous avez des doutes quant à la procédure ? Accédez à Paramètres > Espaces de loisirs >Créer une zone de loisirs dans l'application Hue.)

Étape 1 : installez la box de synchronisation et l'application mobile Hue Sync 

Téléchargez l'application mobile Hue Sync pour configurer votre box de synchronisation. Branchez celle-ci sur une alimentation et utilisez le câble HDMI inclus pour la connecter du port de sortie au port d'entrée de votre téléviseur. Une fois que le voyant à l'avant de la box de synchronisation devient bleu, ouvrez l'application pour démarrer la configuration. Les instructions à l'écran vous guideront tout au long du processus d'installation facile. Vous pouvez également regarder notre vidéo sur la configuration de la box de synchronisation :

Étape 2 : connectez un dispositif de streaming HDMI

Lors de la synchronisation de Hue avec Netflix à l'aide de la box de synchronisation, vous devrez connecter un dispositif de streaming avec lequel vous pourrez diffuser du contenu sur votre téléviseur. Les téléviseurs intelligents dotés d'applications intégrées pour les services de streaming tels que Netflix et Amazon Prime ne fonctionnent pas avec la box de synchronisation. Vous devez faire passer le contenu par la box de synchronisation pour que la synchronisation de la lumière fonctionne.   

N'importe quel appareil de streaming HDMI fonctionne avec la box de synchronisation, notamment : 

  • Apple TV
  • Google Chromecast
  • PlayStation
  • Xbox
  • Roku
  • Fire TV d'Amazon

Une fois que vous avez connecté le dispositif de streaming HDMI à la box de synchronisation, ouvrez l'application mobile Hue Sync. Vous pouvez renommer les dispositifs sous « Entrées HDMI » dans l'onglet Paramètres, ce qui est particulièrement utile si vous disposez de plusieurs entrées. 

Étape 3 : lancez Netflix

Cette étape dépend du dispositif de streaming utilisé avec la box de synchronisation. Si vous utilisez une clé de streaming telle que Chromecast, vous pouvez ouvrir l'application Netflix sur votre appareil mobile et diffuser directement sur l'écran. Avec Fire TV Stick, Apple TV, Roku, un décodeur ou des consoles de jeu telles que PlayStation 4 et Xbox One, vous pouvez télécharger l'application et la commander directement à l'écran.  

Une fois la diffusion démarrée, ouvrez l'application mobile Hue Sync et appuyez sur le bouton vert « Démarrer » en bas de l'écran. Vous pourrez alors profiter des effets d'éclairage immersifs de Hue Sync avec Netflix. 

Femme tenant une télécommande utilisant Hue Sync avec un téléviseur

Synchroniser Hue avec Netflix via une application de bureau

Avec cette méthode, vous avez besoin du même système Philips Hue équipé d'un pont Hue Bridge et de lampes de couleur, mais vous n'avez pas besoin de la box de synchronisation. Vous avez également besoin d'un ordinateur ou d'un ordinateur portable (Windows 10 et versions ultérieures ou MacOS Sierra et versions ultérieures), ainsi que d'un espace de loisirs configuré dans votre application Hue. 

Étape 1 : installez l'application de bureau Hue Sync

Téléchargez l'application de bureau Hue Sync sur votre ordinateur. Une fois l'application installée, sélectionnez le mode Jeux, Musique ou Vidéo pour commencer la synchronisation. L'application connecte vos éclairages au contenu de l'écran de votre ordinateur et vous permet de régler la luminosité et la vitesse de la lumière, de définir le mode de synchronisation, etc.

Étape 2 : lancez Netflix sur votre ordinateur

Utilisez le navigateur Google Chrome pour ouvrir Netflix et accédez au programme télé ou au film de votre choix, puis profitez de l'émission et de l'éclairage immersif.

(Facultatif) Étape 3 : diffusez sur votre téléviseur

Bien que l'application de bureau Hue Sync soit destinée aux ordinateurs et aux ordinateurs portables, vous pouvez toujours l'utiliser pour votre téléviseur. Si un dispositif de streaming est déjà connecté à votre téléviseur, projetez simplement l'écran de votre ordinateur (en lisant Netflix via le navigateur Chrome) ou connectez-le via HDMI au téléviseur et vous pourrez synchroniser vos éclairages. Bien que cette option fonctionne, elle peut ne pas offrir la même qualité que la synchronisation avec votre téléviseur via la box de synchronisation Philips Hue Play HDMI Sync Box.

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