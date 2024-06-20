Automatisez vos éclairages pour qu'ils vous accueillent lorsque vous rentrez chez vous, pour éclairer automatiquement votre jardin et votre allée, et bien plus encore, avec Philips Hue !
Votre maison vous souhaite la bienvenue
Découvrez l'éclairage Philips hue pour vos allées
Un éclairage connecté qui vous accueille dans votre maison
Ne rentrez plus jamais dans une maison dans le noir ! Réglez vos éclairages pour qu'ils s'allument automatiquement lorsque vous approchez de votre maison et s'éteignent lorsque vous partez grâce aux automatismes.
Allumez vos éclairages grâce au détecteur de mouvement
Allumez automatiquement les éclairages lorsque le capteur extérieur détecte une activité et sentez-vous plus en sécurité. Le capteur extérieur détecte les mouvements et allume automatiquement l'éclairage afin de dissuader les visiteurs indésirables et de vous sentir plus en sécurité.
Simulez votre présence lorsque vous êtes absent
Gagnez en tranquillité d'esprit en appuyant simplement sur l'application Philips hue ! Créez une Mimic, simulation de présence, pour donner l'impression que vous êtes chez vous, même si vous n'y êtes pas, ou allumez et éteignez vos lumières depuis n'importe où dans le monde.
Sélection de produits d'éclairage extérieur
Hue White and Color Ambiance
Applique murale extérieure Resonate
€159,99
Hue White and Color Ambiance
Spot extérieur Lily
€349,99
Hue White and Color Ambiance
Projecteur extérieur Discover
€199,99
Hue White and Color Ambiance
Spot extérieur Lily XL
€159,99
Hue White and Color Ambiance
Guirlandes lumineuses Festavia
€219,99
Hue White and Color Ambiance
Applique murale extérieure Appear
€159,99
Hue White and Color Ambiance
Éclairage extérieur linéaire Amarant
€189,99
Hue White and Color Ambiance
GRANDE BORNE D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEURE IMPRESS
€189,99
Hue White and Color Ambiance
Applique murale extérieure Impress
€169,99
Hue White and Color Ambiance
Borne d’éclairage extérieure Calla
€129,99
Hue
Projecteur Philips Hue Secure avec caméra
€309,99
Hue
Détecteur extérieur
€59,99
Hue
Alimentation extérieure 100 W
€89,99
Hue White and Color Ambiance
Applique murale extérieure Nyro
€139,99
Explorez la mise en lumière du jardin
Enrichissez votre espace extérieur
Avec l'éclairage extérieur connecté Philips Hue, vous pouvez transformer votre jardin pour chaque occasion avec une belle lumière colorée.
Découvrez Philips Hue
Philips Hue est le système d'éclairage connecté personnalisable qui vous permet de contrôler facilement votre éclairage et de créer les ambiances adaptées à chaque moment passé à l’intérieur et à l’extérieur. Donnez vie à vos espaces extérieurs à l’aide d’une gamme de luminaires d’extérieur spécialement conçue à cet effet.
Éclairage extérieur
Choisissez parmi notre collection de luminaires extérieurs spécialement conçus pour toutes les conditions météorologiques.
Pont Hue Bridge
Le pont Hue Bridge est le cœur de votre écosystème. Il vous permet de connecter jusqu'à 50 lampes et luminaires d'intérieur et d'extérieur, et de profiter d'une infinité de possibilités.
Commandes
Il existe un infinité de solution pour contrôler l'éclairage de votre maison, de l'application Philips Hue app aux interrupteurs intelligents sans fil, et bien plus encore.
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.