Automatisez vos éclairages pour qu'ils vous accueillent lorsque vous rentrez chez vous, pour éclairer automatiquement votre jardin et votre allée, et bien plus encore, avec Philips Hue !

Laissez Philips Hue vous accueillir chez vous

Découvrez l'éclairage Philips hue pour vos allées

gardiennage Hue Extérieur

Un éclairage connecté qui vous accueille dans votre maison

Ne rentrez plus jamais dans une maison dans le noir ! Réglez vos éclairages pour qu'ils s'allument automatiquement lorsque vous approchez de votre maison et s'éteignent lorsque vous partez grâce aux automatismes.

Application d'éclairage extérieur Hue

Allumez vos éclairages grâce au détecteur de mouvement

Allumez automatiquement les éclairages lorsque le capteur extérieur détecte une activité et sentez-vous plus en sécurité. Le capteur extérieur détecte les mouvements et allume automatiquement l'éclairage afin de dissuader les visiteurs indésirables et de vous sentir plus en sécurité.

routines de l'application Hue Extérieur

Simulez votre présence lorsque vous êtes absent

Gagnez en tranquillité d'esprit en appuyant simplement sur l'application Philips hue ! Créez une Mimic, simulation de présence, pour donner l'impression que vous êtes chez vous, même si vous n'y êtes pas, ou allumez et éteignez vos lumières depuis n'importe où dans le monde.

Sélection de produits d'éclairage extérieur

Applique murale extérieure Resonate

Hue White and Color Ambiance

Applique murale extérieure Resonate
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€159,99

Spot extérieur Lily

Hue White and Color Ambiance

Spot extérieur Lily
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Système basse tension - unité de base
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€349,99

Projecteur extérieur Discover

Hue White and Color Ambiance

Projecteur extérieur Discover
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€199,99

Spot extérieur Lily XL

Hue White and Color Ambiance

Spot extérieur Lily XL
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Système basse tension - extension
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€159,99

Guirlandes lumineuses Festavia

Hue White and Color Ambiance

Guirlandes lumineuses Festavia
Créez un gradient de couleur
250 LED couleur connectées
Cordon de 20 mètres
Utilisation intérieure ou extérieure

€219,99

Applique murale extérieure Appear

Hue White and Color Ambiance

Applique murale extérieure Appear
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€159,99

Éclairage extérieur linéaire Amarant

Hue White and Color Ambiance

Éclairage extérieur linéaire Amarant
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Système basse tension - extension
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€189,99

GRANDE BORNE D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEURE IMPRESS

Hue White and Color Ambiance

GRANDE BORNE D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEURE IMPRESS
Câblée
Finition noire mate
400 x 100 mm
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€189,99

Applique murale extérieure Impress

Hue White and Color Ambiance

Applique murale extérieure Impress
Câblée
Finition noire mate
240 x 190 mm
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€169,99

Borne d’éclairage extérieure Calla

Hue White and Color Ambiance

Borne d’éclairage extérieure Calla
Basse tension
Finition noire mate
105 x 252 mm
Bloc d'alimentation vendu séparément

€129,99

Projecteur Philips Hue Secure avec caméra

Hue

Projecteur Philips Hue Secure avec caméra
Cryptage de bout en bout
Vidéo HD 1080p
Éclairage blanc et coloré
Se branche sur le réseau électrique de la maison

€309,99

Détecteur extérieur

Hue

Détecteur extérieur
Installation sans fil
Alimenté par batterie
Résistante aux intempéries
Automatisez votre éclairage

€59,99

Alimentation extérieure 100 W

Hue

Alimentation extérieure 100 W
Câble d'extension
Alimentation jusqu'à 100 W
Noir

€89,99

Applique murale extérieure Nyro

Hue White and Color Ambiance

Applique murale extérieure Nyro
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€139,99

Explorez la mise en lumière du jardin

Améliorez votre espace

Enrichissez votre espace extérieur

Avec l'éclairage extérieur connecté Philips Hue, vous pouvez transformer votre jardin pour chaque occasion avec une belle lumière colorée.

Découvrez Philips Hue

Philips Hue est le système d'éclairage connecté personnalisable qui vous permet de contrôler facilement votre éclairage et de créer les ambiances adaptées à chaque moment passé à l’intérieur et à l’extérieur. Donnez vie à vos espaces extérieurs à l’aide d’une gamme de luminaires d’extérieur spécialement conçue à cet effet.

Éclairage extérieur

Éclairage extérieur

Choisissez parmi notre collection de luminaires extérieurs spécialement conçus pour toutes les conditions météorologiques.
Pont Hue Bridge

Pont Hue Bridge

Le pont Hue Bridge est le cœur de votre écosystème. Il vous permet de connecter jusqu'à 50 lampes et luminaires d'intérieur et d'extérieur, et de profiter d'une infinité de possibilités.
Commandes

Commandes

Il existe un infinité de solution pour contrôler l'éclairage de votre maison, de l'application Philips Hue app aux interrupteurs intelligents sans fil, et bien plus encore.

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

