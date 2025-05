Résistant aux intempéries (IP65)

Cet équipement extérieur Philips Hue est spécialement conçu pour les espaces extérieurs, et a fait l'objet de tests rigoureux garantissant ses performances. Le niveau IP est composé de deux chiffres : le premier se rapporte au niveau de protection contre la poussière et le second, contre l'eau. Cette lampe est conforme à la norme IP65 : cela signifie qu'elle résiste aux jets d'eau à basse pression. Ce niveau est supérieur à IP44, il est généralement utilisé lorsque les luminaires sont près du sol ou nécessitent une protection plus élevée en raison de certaines conditions extérieures.