Au-delà d'une couleur, vous pouvez utiliser les commandes vocales pour définir des recettes lumineuses, conçues par des concepteurs d'éclairage afin d'offrir la meilleure lumière pour vos activités quotidiennes, ou des scénarios, qui proposent une combinaison de couleurs. Avant de pouvoir utiliser ces commandes, vous devez enregistrer les scénarios que vous souhaitez utiliser dans HomeKit.