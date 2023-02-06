Lorsque vous associez Philips Hue à Apple Home, vous pouvez utiliser Siri pour contrôler les lumières avec votre voix.
De quelles commandes vocales Siri avez-vous besoin ?
Les 10 principales commandes Siri pour Philips Hue
- Allume les lumières.
- Éteins les lumières.
- Éteins les lumières en bas.
- Allume toutes les lumières du séjour.
- Règle la luminosité en bas à 50 %.
- Quelles sont les lumières allumées dans le séjour ?
- Donne une teinte bleutée aux lumières dans la chambre.
- Bonjour.
- Bonne nuit.
- Active le scénario Lecture dans le séjour.
Commandes Siri de base
- Recherche toutes mes lumières Hue.
- Allume la lampe de bureau.
- Les lumières en bas sont-elles allumées ?
- Augmente la luminosité dans mon salon.
Commandes couleurs Siri
- Allume la lumière du salon en bleu.
- Règle les lumières de l'entrée sur doré.
- Donne une teinte vert citron à mes lampes.
- Règle les lumières de la pièce sur violet.
- Donne une teinte rose à ma lampe de chevet.
- Allume les lumières de la cuisine en orange.
Les éclairages connectés Philips Hue proposent 16 millions de couleurs : vous pouvez ainsi faire preuve de créativité dans les couleurs que vous demandez à Siri. Choisissez des couleurs plus inhabituelles telles que pourpre, rose saumon, turquoise, cyan, bleu ciel, magenta, chartreuse ou lavande pour personnaliser réellement votre domicile.
Recette lumineuse et commandes de scénario
- Régler les lumières de la cuisine sur Stimulation.
- Activer Aurore boréale dans le séjour.
- Régler Coucher de soleil sur la savane dans le bureau.
- Activer Or d'automne dans le bureau.
- Activer Lagon bleu dans la chambre.
Au-delà d'une couleur, vous pouvez utiliser les commandes vocales pour définir des recettes lumineuses, conçues par des concepteurs d'éclairage afin d'offrir la meilleure lumière pour vos activités quotidiennes, ou des scénarios, qui proposent une combinaison de couleurs. Avant de pouvoir utiliser ces commandes, vous devez enregistrer les scénarios que vous souhaitez utiliser dans HomeKit.
Commandes de la Hue sync box
- Allume la Hue sync box.
- Éteins la Hue sync box.
- Configure la Hue sync box pour qu'elle démarre.
- Configure la Hue sync box pour qu'elle s'arrête.
- Mets la Hue sync box sur la PlayStation 4.
- Mets la Hue sync box en mode subtil.
- Mets la Hue sync box en mode Modéré.
- Mets la Hue sync box en mode Élevé.
- Mets la Hue sync box en mode intense.
- Règle la Hue sync box sur jeu/vidéo/musique.