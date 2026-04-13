Pack de 2 caméras filaires Hue Secure
Le prix actuel est €279,98
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- Garantie 2 ans
À propos du Pack de 2 caméras filaires Hue Secure
Surveillez votre domicile depuis n'importe où avec deux caméras filaires sécurisées, pouvant être utilisées à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Obtenez un flux en direct HD 1080p, allumez les lumières ou envoyez une alerte sur votre appareil mobile lorsque des mouvements sont détectés, ou déclenchez une alarme sonore en appuyant sur un bouton dans l'application Hue.
- End-to-end encryption
- 1080P HD video
- Plugs in to outlet
- Wall mount included
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514871304
Informations produit
- Hue Caméra filaire Secure
- 2
Produits tendances
Caméra filaire Secure 2K
Compatible avec les éclairages Philips Hue
Résolution vidéo 2K
Intérieur et extérieur
€159,99
Nouveau
Interrupteur filaire (1 canal)
Ajoutez des lampes non connectées à Hue
Contrôle vocal et via l'application
Fonctionne sans pile
Profitez de plus de fonctionnalités avec un Bridge
€49,99
Tap dial switch
Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande
€49,99