Interrupteur filaire (1 canal)
Le prix actuel est €49,99
Le prix actuel est €49,99
- Achetez maintenant, payez plus tard avec Klarna
- Livraison gratuite à partir de 50 €
- Retour gratuit sous 30 jours
- Garantie 2 ans
À propos du Interrupteur filaire (1 canal)
Intégrez vos lampes non connectées à votre écosystème Philips Hue pour un contrôle facile et pratique. L'interrupteur filaire vous permet de contrôler la plupart des lampes et luminaires traditionnels en plus de vos lampes Hue existantes, pour une expérience homogène. Inutile de remplacer vos lustres anciens ou vos luminaires design. Transformez les lampes que vous aimez déjà en lampes connectées. Contrôlez-les dans l'application Hue, à l'aide d'un assistant vocal ou directement depuis votre interrupteur mural. Définissez des minuteries et des programmes adaptés à votre routine quotidienne. Le module compact s'installe derrière l'interrupteur traditionnel et il est alimenté par secteur, sans nécessiter de pile. Grâce à l'écosystème Hue, basé sur un réseau Zigbee fiable, vous gardez le contrôle de vos lampes, même lorsque le Wi-Fi est en panne.
- Transforme les lampes non connectées en lampes connectées
- Contrôlez des lampes connectées et non connectées
- Réglez des minuteries et des programmes
- Sans pile, câble neutre requis
- Faites-en plus avec un Hue Bridge
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103111630
Design et finition
- Couleur
- Blanc
- Matériaux
- Synthétique
Durée de vie
- Durée de vie nominale
- 25 000
Options/accessoires inclus
- Télécommande Hue incluse
- Oui
- Point focal
- Oui
Garantie
- 2 ans
- Oui
Divers
- Conçu spécialement pour
- Chambre, Salle à manger, Fonctionnel, Entrée/Couloir, Bureau à domicile, Bureau d'étude, Séjour
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103111630
- Poids net
- 0,01 kg
- Poids brut
- 0,05 kg
- Hauteur
- 140 mm
- Longueur
- 88 mm
- Largeur
- 45 mm
- Code 12NC
- 929004296701
Informations figurant sur l'emballage
- EAN
- 8721103111630
Consommation électrique
- Puissance
- 0,6
Dimensions et poids du produit
- Hauteur totale
- 16,8 mm
- Longueur totale
- 41 mm
- Largeur totale
- 37,3 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Puissance électrique
- 220 V - 240 V
- Indice de protection
- IP20
- Classe de protection
- Classe III - Très basse tension de sécurité
- UL Emplacement humide/sec
- Dry location
- Détection des fréquences radio
- Not applicable
- Fonctionnalité de répéteur Zigbee
- Oui
L'ampoule
- Mise à jour logicielle
- Oui
L'interrupteur
- Boutons configurables
- 1
- Durée de vie
- 25,000 clicks
- Options de montage
- mur
- Câblage pris en charge
- Avec câble neutre
- Canal de sortie
- 1 canal
- Charge de l'ampoule
- 6 A
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Appli Philips Hue
- Android 12.0 et versions ultérieures, iOS version 17 ou ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de support définie
- Minimum of 48 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d'exploitation compatibles
- Android, iOS
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Via le Hue Bridge ou des hubs tiers (routeurs de bordure Thread)
Autre
- Manuel d’utilisation
- User Manual
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement