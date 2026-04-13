Pack : 2 barres lumineuses Play blanches + Hue Sync Box 8K

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À propos du Pack : 2 barres lumineuses Play blanches + Hue Sync Box 8K

Transformez vos moments de divertissement en une expérience lumineuse totalement immersive avec une Hue Play HDMI Sync Box 8K et 2 barres lumineuses Play. Donnez une nouvelle dimension à vos jeux, films et musiques !

  • Éclairage synchronisé avec le contenu de la TV en 8K 60 Hz et 4K 120 Hz
  • Certifié HDMI 2.1
  • Crée une synchronisation des couleurs avec ce qui s'affiche sur votre écran
  • Connectez jusqu’à 10 éclairages Philips Hue
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