Diffuseur pour lanterne murale Hue Turaco
Le prix actuel est €10,99
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- Retour gratuit sous 30 jours
- Garantie 2 ans
À propos du Diffuseur pour lanterne murale Hue Turaco
Le diffuseur de votre lanterne murale Turaco s'est décoloré, sali ou abîmé suite à une exposition prolongée à l'extérieur ? Maintenant, vous pouvez facilement le remplacer par un nouveau diffuseur simple à installer et continuer ainsi à utiliser vos lampes d'extérieur sans changer l'ensemble du luminaire.
- Résiste aux intempéries
- Facile à installer
- Compatible avec Turaco
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103126078
Design et finition
- Matériaux
- Polypropylène
Divers
- Type
- Appliques murales
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103126078
- Poids net
- 0,1 kg
- Poids brut
- 0,15 kg
- Hauteur
- 83 mm
- Longueur
- 209 mm
- Largeur
- 101 mm
- Code 12NC
- 929004334801
Informations figurant sur l'emballage
- EAN
- 8721103126078
Dimensions et poids du produit
- Poids net
- 0,1 kg
- Poids net
- 0,22 lb
- Hauteur totale
- 74 mm
- Longueur totale
- 200 mm
- Largeur totale
- 96 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Autre
- Manuel d’utilisation
- User Manual
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement
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Nouveau
Diffuseur pour lampadaire/borne Hue Turaco
Conception résistante aux intempéries
Facile à installer
Compatible avec Turaco
€12,99