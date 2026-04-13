Borne d’éclairage extérieure Lucca

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Gros plan de l'avant de HueWhite and ColorAmbiance Borne d’éclairage extérieure Lucca
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À propos du Borne d’éclairage extérieure Lucca

Avec son design contemporain compact et ses bandes noires, la borne Lucca offre une large distribution de lumière blanche et colorée réglable pour les allées, terrasses et bordures de jardin. Bénéficiez d'une lumière diffuse fonctionnelle pour vous guider dans vos espaces extérieurs. Vous pouvez également régler la couleur de la borne pour ajouter des touches décoratives aux plantes et aux arbres. Un Hue Bridge ou Bridge Pro vous permet de contrôler facilement Lucca avec l'application Hue et des assistants vocaux. La connectivité réseau Zigbee avec un Bridge empêche l'accès non autorisé à votre écosystème d'éclairage connecté. La compatibilité Matter offre une intégration plus simple et transparente avec les appareils d'autres marques.

  • Lumière blanche et colorée réglable
  • Comprend une ampoule A60 1 100 lumens
  • Application et commande vocale
  • Compatible avec Zigbee et Matter
  • Idéal pour les allées et les terrasses

Produits tendances

Lightstrip d'extérieur Flux 33 pieds

Lightstrip d'extérieur Flux 33 pieds

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
3 000 lumens
energy.link.label

€249,99

Borne d’éclairage extérieure Calla

Borne d’éclairage extérieure Calla

Basse tension
Finition noire mate
105 x 252 mm
Bloc d'alimentation vendu séparément

€134,99

2e ampoule à -30%
Globe G93 - Ampoule connectée E27

Globe G93 - Ampoule connectée E27

Ampoule vintage éclairage blanc doux
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
energy.link.label

€34,99

Extension de câble extérieure 2,5 m

Extension de câble extérieure 2,5 m

Câble d'extension
Longueur de 2,5 m
Pièce en T incluse

€24,99

Créez un kit
Spot extérieur Lily XL

Spot extérieur Lily XL

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Système basse tension - extension
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€164,99

Alimentation extérieure 100 W

Alimentation extérieure 100 W

Câble d'extension
Alimentation jusqu'à 100 W
Noir

€89,99

Créez un kit
Détecteur extérieur

Détecteur extérieur

Installation sans fil
Alimenté par batterie
Résistante aux intempéries
Automatisez votre éclairage

€59,99

Créez un kit
Prise intelligente

Prise intelligente

Ajoutez n'importe quelle lampe à votre système Hue
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€34,99

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