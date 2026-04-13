Flamme B39 - Ampoule LED connectée E14
Le prix actuel est €64,99
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- Retour gratuit sous 30 jours
- Garantie 2 ans
À propos du Flamme B39 - Ampoule LED connectée E14
Le style traditionnel épouse les caractéristiques modernes de l’éclairage intelligent avec la flamme blanche et colorée Philips Hue. Profitez d'un éclairage aux nuances blanc chaud à blanc froid et de millions de couleurs expressives pour une ambiance et une décoration parfaites. La gradation ultra-faible vous permet de réduire l'intensité de l'ampoule à seulement 0,2 % de sa luminosité totale, en conservant des couleurs homogènes à différents niveaux. La dernière génération de cette élégante ampoule à double couche offre des caractéristiques nouvelles et améliorées, notamment la lumière du jour à spectre complet qui apporte la sensation de lumière naturelle à votre intérieur. Vivez les teintes chaudes d'un coucher de soleil d'été ou l'énergie des tons blancs d'un ciel d'hiver. Chromasync garantit que les 16 millions de couleurs de l'ampoule sont idéalement adaptées à plusieurs ampoules sans déviation des couleurs. L'ampoule est désormais 40 % plus efficace que la génération précédente, tandis que la compatibilité Matter permet une connectivité transparente avec d'autres appareils intelligents. Ajoutez un Hue Bridge pour plus de fonctionnalités.
- Jusqu’à 500 lumens
- Lumière du jour à spectre complet (1 000 à 20 000 K)
- Luminosité variable jusqu'à 0,2 %
- Correspondance précise des couleurs Chromasync™
- Application et commande vocale
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103099242
Caractéristiques de l'ampoule
- Forme de la lampe
- Ampoule flamme non directionnelle
- Prise
- E14
- Int. rég.
- Oui
Design et finition
- Couleur
- Blanc
- Matériaux
- PC
Durée de vie
- Nombre de cycles d'allumage
- 50 000
- Durée de vie nominale
- 25 000
Environnement
- Humidité de fonctionnement
- 5 %<H<95 % (sans condensation)
- Température de fonctionnement
- -20 °C à 45 °C
Options/accessoires inclus
- Choisissez votre couleur
- Oui
- Variation des couleurs (LED)
- Oui
- LED intégrée
- Oui
- Ampoule(s) LED incluse(s)
- Oui
Caractéristiques lumineuses
- Angle faisc.
- 195
- Indice de rendu de couleur (IRC)
- 80
- Temp. de couleur
- 1000-20000 K
- Efficacité lumineuse (valeur nominale)
- 135
Divers
- Conçu spécialement pour
- Ambiance, Chambre, Salle à manger, Fonctionnel, Entrée/Couloir, Bureau à domicile, Bureau d'étude, Chambre d'enfant, Cuisine, Séjour
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103099242
- Poids net
- 0,04 kg
- Poids brut
- 0,08 kg
- Hauteur
- 174 mm
- Longueur
- 55 mm
- Largeur
- 72 mm
- Code 12NC
- 929004295301
Informations figurant sur l'emballage
- EAN
- 8721103099242
Consommation électrique
- Conso. électrique en veille
- 0,2 W
- Classe énergétique
- D
- Puissance
- 3,7 W
- Consommation d'énergie kWh/1000 h
- 4
Dimensions et poids du produit
- Hauteur totale
- 39 mm
- Longueur totale
- 117 mm
- Largeur totale
- 39 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Flux lumineux à 4000 K
- 500
- Compatible avec les appareils gradables Philips Hue
- Yes
- Diamètre
- 39 mm
- Techno. ampoule
- LED
- Couleur de lumière
- Lumière colorée et blanche (RGBW)
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse
- D
- Fixation/culot
- E14
- Indice de protection
- IP20
- Classe de protection
- N/A
- Numéro d’enregistrement EPREL
- 2480948
- UL Emplacement humide/sec
- Damp location, Dry location
- Détection des fréquences radio
- MotionAwareTM
- Fonctionnalité de répéteur Zigbee
- Oui
L'ampoule
- Paramètre de contrôle de référence*
- 4000K; via Hue app scene "Cool bright"
- Diamètre
- 39 mm
- Design
- Bulb
- Hauteur
- 117 mm
- Tension d'entrée
- 220V-240V
- Flux lumineux
- Éclairage blanc et coloré
- Facteur de puissance
- 0.5
- Mise à jour logicielle
- Oui
- Puissance équivalente
- 40 W
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Appli Philips Hue
- Android 12.0 et versions ultérieures, iOS version 17 ou ultérieure
- Assistants vocaux
- Amazon Alexa, Assistant Google, Microsoft Cortana (via pont Hue)
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de support définie
- Minimum of 48 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d'exploitation compatibles
- Android, iOS
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Via le Hue Bridge ou des hubs tiers (routeurs de bordure Thread)
Autre
- Manuel d’utilisation
- Aucun manuel disponible
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement