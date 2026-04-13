Pack de 4 spots Myliving Runner + ampoules GU10 à couleur variable

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À propos du Pack de 4 spots Myliving Runner + ampoules GU10 à couleur variable

Sublimez votre décor avec le pack de 4 spots Philips Myliving Runner noirs, équipés d’ampoules Hue GU10 à couleur variable. Idéal pour tout intérieur contemporain.

  • Variation de l'intensité lumineuse instantanée et sans fil
  • Compatible avec le Bluetooth et le Hue Bridge
  • Comprend des ampoules Hue et un luminaire
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