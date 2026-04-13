Pack : Hue Play light bars + extension + Hue Bridge

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  • Garantie 2 ans

À propos du Pack : Hue Play light bars + extension + Hue Bridge

Déverrouillez l'ensemble des fonctionnalités d'éclairage connecté grâce au Hue Bridge. Placez ces Hue Play light bars en blanc autour de votre système de home cinéma ou de votre espace de jeu afin d'optimiser votre expérience multimédia.

  • Lumière blanche et colorée
  • Fait pour la télévision
  • Commande vocale, avec l'application ou les accessoires
  • Paypal
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