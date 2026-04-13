Pack : lampadaire Gradient Signe + Hue Bridge
Le prix du lot est de €398,98, le prix des produits de ce lot vendus séparément est de €419,98
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- Garantie 2 ans
À propos du Pack : lampadaire Gradient Signe + Hue Bridge
Créez une belle atmosphère en un instant. Le lampadaire Gradient Signe illumine le mur d'un mélange de couleurs différentes, alors que le Hue Bridge déverrouille l'ensemble des fonctions d'éclairage connecté.
- Mélange la lumière blanche et colorée
- Illumine le mur de lumière
- Commande vocale, avec l'application ou les accessoires
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514871281
Informations produit
- Hue White and Color Ambiance Lampadaire Gradient Signe
- 1
- Hue Hue Bridge
- 1
Produits tendances
Offre
Lampadaire Gradient Signe
Blanc
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
€339,99
Offre
Hue Bridge
Prise en charge de 50 lampes et 12 accessoires
Activation de Hue Sync
Accès à l'intégration de l'éclairage et de la sécurité
Cryptage avancé
€79,99
Nouveau
Philips Hue Play Screen Sync
Solution simple plug-and-play
Synchronisez tout contenu via l’app Hue
Capture plein écran avec objectif fisheye
Algorithme d’appariement des couleurs
€119,99