Pack : lampe à poser Gradient Signe + Hue Bridge
Le prix du lot est de €235,98, le prix des produits de ce lot vendus séparément est de €294,98
Le prix du lot est de €235,98, le prix des produits de ce lot vendus séparément est de €294,98
Promotion
En stock
- Achetez maintenant, payez plus tard avec Klarna
- Livraison gratuite à partir de 50 €
- Retour gratuit sous 30 jours
- Garantie 2 ans
À propos du Pack : lampe à poser Gradient Signe + Hue Bridge
Donnez le ton grâce à la lumière colorée. La lampe à poser Gradient Signe illumine le mur d'un mélange de couleurs différentes, alors que le Hue Bridge déverrouille l'ensemble des fonctions d'éclairage connecté.
- Mélange la lumière blanche et colorée
- Illumine le mur de lumière
- Commande vocale, avec l'application ou les accessoires
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514871212
Informations produit
- Hue White and Color Ambiance Lampe à poser Gradient Signe
- 1
- Hue Hue Bridge
- 1