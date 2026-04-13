Perifo kit de base pour mur, en L (2 spots)

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Gros plan de l'avant de Perifo kit de base pour mur, en L (2spots)
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À propos du Perifo kit de base pour mur, en L (2 spots)

Ce kit d'éclairage sur rail mural, de couleur noire, comprend deux spots cylindriques, trois rails de 1 mètre, un bloc d'alimentation doté d'une fiche pour prise murale et des connecteurs permettant de créer une forme en L orientée vers la gauche.

  • 2 spots, chacun 490 lm @2700K
  • Prend 10,6 watts de l'unité d'alimentation
  • 203.2 cm x 103.2 cm
  • Conçu pour les murs
  • Comprend tout ce dont vous avez besoin

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