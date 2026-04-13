Perifo kit de base pour plafond, droit (1 tube lumineux de grande taille)
Le prix actuel est €559,95
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À propos du Perifo kit de base pour plafond, droit (1 tube lumineux de grande taille)
Ce kit d'éclairage sur rail pour plafond, de couleur blanche, comprend un tube lumineux gradient de grande taille, deux rails de 1 mètre, un bloc d'alimentation qui se trouve à l'extrémité de l'un des rails et des connecteurs permettant de former une ligne droite.
- 1 tube lumineux de grande taille, 1840 lm @2700K
- Prend 29,5 watts de l'unité d'alimentation
- 222.1 cm
- Conçu pour les plafonds
- Comprend tout ce dont vous avez besoin
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514873025
Informations produit
- Hue Bloc d'alimentation plafond Perifo 100 W 1 point
- 1
- Hue Rail Perifo 1 m
- 2
- Hue Connecteur droit Perifo
- 1
- Hue White and Color Ambiance Tube lumineux gradient large Perifo
- 1