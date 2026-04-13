Ce kit d'éclairage sur rail mural, de couleur noire, comprend un tube lumineux gradient de grande taille, deux rails de 1 mètre, un bloc d'alimentation doté d'une fiche pour prise murale et des connecteurs permettant de former une ligne droite.

1 tube lumineux de grande taille, 1840 lm @2700K

Prend 29,5 watts de l'unité d'alimentation

200.4 cm

Conçu pour les murs

Comprend tout ce dont vous avez besoin