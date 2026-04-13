Perifo kit de base pour mur, droit (1 tube lumineux de grande taille)
Le prix actuel est €559,95
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À propos du Perifo kit de base pour mur, droit (1 tube lumineux de grande taille)
Ce kit d'éclairage sur rail mural, de couleur noire, comprend un tube lumineux gradient de grande taille, deux rails de 1 mètre, un bloc d'alimentation doté d'une fiche pour prise murale et des connecteurs permettant de former une ligne droite.
- 1 tube lumineux de grande taille, 1840 lm @2700K
- Prend 29,5 watts de l'unité d'alimentation
- 200.4 cm
- Conçu pour les murs
- Comprend tout ce dont vous avez besoin
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514873155
Informations produit
- Hue Bloc d'alimentation mural Perifo 100 W 1 point avec prise
- 1
- Hue Rail Perifo 1 m
- 2
- Hue Connecteur droit Perifo
- 1
- Hue White and Color Ambiance Tube lumineux gradient large Perifo
- 1