Perifo kit de base pour mur, droit (1 spot, 1 tube lumineux compact)

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Gros plan de l'avant de Perifo kit de base pour mur, droit (1spot, 1tube lumineux compact)
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À propos du Perifo kit de base pour mur, droit (1 spot, 1 tube lumineux compact)

Ce kit d'éclairage sur rail mural, de couleur noire, comprend un tube lumineux gradient compact, un spot cylindrique, un rail de 1,5 mètre et un bloc d'alimentation doté d'une fiche pour prise murale.

  • 1 spot, 490 lm @2700K
  • 1 tube lumineux compact, 740 lm @2700K
  • Prend 17,3 watts de l'unité d'alimentation
  • 150.4 cm
  • Conçu pour les murs
  • Comprend tout ce dont vous avez besoin
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