Perifo kit de base pour mur, droit (1 spot, 1 tube lumineux compact)
Le prix actuel est €509,96
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À propos du Perifo kit de base pour mur, droit (1 spot, 1 tube lumineux compact)
Ce kit d'éclairage sur rail mural, de couleur noire, comprend un tube lumineux gradient compact, un spot cylindrique, un rail de 1,5 mètre et un bloc d'alimentation doté d'une fiche pour prise murale.
- 1 spot, 490 lm @2700K
- 1 tube lumineux compact, 740 lm @2700K
- Prend 17,3 watts de l'unité d'alimentation
- 150.4 cm
- Conçu pour les murs
- Comprend tout ce dont vous avez besoin
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514873056
Informations produit
- Hue Bloc d'alimentation mural Perifo 100 W 1 point avec prise
- 1
- Hue White and Color Ambiance Spot cylindrique Perifo
- 1
- Hue White and Color Ambiance Tube lumineux gradient compact Perifo
- 1
- Hue Rail Perifo 1,5 m
- 1