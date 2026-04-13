Pack de 3 spots Pongee blancs + ampoules GU10 à couleur variable

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À propos du Pack de 3 spots Pongee blancs + ampoules GU10 à couleur variable

Illuminez votre maison avec le pack de 3 spots Philips Pongee blancs, équipés d’ampoules Hue GU10 à couleur variable. Élégant et efficace.

  • Variation de l'intensité lumineuse instantanée et sans fil
  • Compatible avec le Bluetooth et le Hue Bridge
  • Comprend des ampoules Hue et un luminaire

Produits tendances

Plafonnier de grande taille Infuse

Plafonnier de grande taille Infuse

LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€309,99

Nouveau
Interrupteur filaire (2 canal)

Interrupteur filaire (2 canal)

Ajoutez des lampes non connectées à Hue
Contrôle vocal et via l'application
Fonctionne sans pile
Profitez de plus de fonctionnalités avec un Bridge

€54,99

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