Pack de 3 spots Runner noirs + Dimmer switch + ampoules GU10 à lumière blanche

Promotion
Gros plan de l'avant de Pack de 3 spots Runner noirs + Dimmer switch + ampoules GU10 à lumière blanche
En stock
  • Achetez maintenant, payez plus tard avec Klarna
  • Livraison gratuite à partir de 50 €
  • Retour gratuit sous 30 jours
  • Garantie 2 ans

À propos du Pack de 3 spots Runner noirs + Dimmer switch + ampoules GU10 à lumière blanche

Créez l'ambiance parfaite avec le pack de 3 spots Philips Runner noirs, incluant un Dimmer Switch Hue et des ampoules Hue GU10 à lumière blanche. Polyvalent et élégant.

  • Variation de l'intensité lumineuse instantanée et sans fil
  • Compatible avec le Bluetooth et le Hue Bridge
  • Comprend des ampoules Hue et un luminaire
  • Dimmer Switch inclus

Produits tendances

Plafonnier en croix à trois spots Centris

Plafonnier en croix à trois spots Centris

LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€469,99

Il ne reste que quelques exemplaires

Kit de démarrage : trois ampoules GU10 + Dimmer Switch + Hue Bridge Pro

Kit de démarrage : trois ampoules GU10 + Dimmer Switch + Hue Bridge Pro

Prise en charge de plus de 150 lampes et plus de 50 accessoires
Technologie MotionAware™
White Ambiance +16 millions de couleurs
Cryptage avancé avec Zigbee Trust Center

€199,99

  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay