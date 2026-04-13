Pack de 3 spots Runner noirs + Dimmer switch + ampoules GU10 à lumière blanche
Le prix du lot est de €147,56, le prix des produits de ce lot vendus séparément est de €163,96
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À propos du Pack de 3 spots Runner noirs + Dimmer switch + ampoules GU10 à lumière blanche
Créez l'ambiance parfaite avec le pack de 3 spots Philips Runner noirs, incluant un Dimmer Switch Hue et des ampoules Hue GU10 à lumière blanche. Polyvalent et élégant.
- Variation de l'intensité lumineuse instantanée et sans fil
- Compatible avec le Bluetooth et le Hue Bridge
- Comprend des ampoules Hue et un luminaire
- Dimmer Switch inclus
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514874466
Informations produit
- Spots plafond/mur Spot plafond/mur Runner 3 x
- 1
- Hue White GU10 - Spot connecté - (pack de 2)
- 1
- Hue White GU10 - Spots connectés
- 1
- Hue Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)
- 1
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