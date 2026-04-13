Pack de 2 capteurs de contact Hue Secure + 1x détecteur de mouvement + 3x Ampoules E27 blanc + Bridge
Le prix actuel est €224,96
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À propos du Pack de 2 capteurs de contact Hue Secure + 1x détecteur de mouvement + 3x Ampoules E27 blanc + Bridge
Restez informé de ce qui se passe chez vous avec trois capteurs de contact, un détecteur de mouvement et un pont Hue. Configurez vos capteurs pour recevoir des alertes de mouvement instantanées sur votre appareil mobile - et prenez des mesures depuis le Centre de sécurité dans l'application Philips Hue.
- Instant wireless dimming
- Bridge included White light
- Two Secure contact sensors Control with the Philips Hue app
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514870949
Informations produit
- Hue Capteur de contact Secure
- 1
- Hue Détecteur de mouvement Hue
- 1
- Hue Hue Bridge
- 1
- Hue White A60 - Ampoule connectée E27 - 800 (pack de 3)
- 1