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Dimensioni delle lampadine: guida alla scelta della lampadina giusta

Dimensioni delle lampadine: guida alla scelta della lampadina giusta

28 febbraio 2024

Qualunque sia la tua esigenza di illuminazione, troverai una lampadina pronta per soddisfarla. Il primo dilemma da affrontare quando scegliamo una lampadina è se optare per una soluzione tradizionale oppure per una soluzione connessa. Quest'ultima è probabilmente più costosa all'inizio, ma sul lungo periodo ti assicura grossi risparmi, perché dura di più, è più efficiente dal punto di vista dei consumi e rispetta anche l'ambiente. Una soluzione decisamente più versatile. 

Vantaggi di una lampadina intelligente

  • Esistono numerose app che rendono personalizzabile tutto ciò che riguarda l'illuminazione.
  • Puoi accendere tutte le luci o solo alcune luci della tua casa con un clic.
  • Il colore e la temperatura della luce in ogni stanza possono essere modificati tutte le volte che vuoi.
  • Puoi impostare routine per avere determinati tipi di illuminazione in orari diversi.
  • Le luci possono essere accese a distanza o impostate con un timer, così potrai dare l'idea di essere sempre in casa, anche quando non è così.
  • Puoi collegare la tua TV all'illuminazione in modo che l'immagine si diffonda sulle tue pareti in tempo reale.
  • Puoi attivarle con la voce con Amazon Alexa, Google o Apple.

Come guida generale con le lampadine intelligenti, la potenza non è più una metrica importante e la luminosità viene invece misurata in lumen. Tutte le lampadine intelligenti avranno un'etichetta che ne indica i lumen, il colore, la durata, il consumo energetico e il costo per un anno, consentendoti di confrontare le lampadine e trovare quella giusta per te.
Scopri le lampadine LED connesse di Philips Hue.

Come scegliere la lampadina giusta?  

Tutti i cappucci delle lampadine e gli attacchi base sono etichettati con un codice composto da lettere e numeri. Prima di acquistare una nuova lampadina, guarda la lampadina esistente nel lampadario per assicurarti di acquistare la dimensione e il tipo di lampadina giusti per le tue esigenze specifiche.
La prima lettera del codice indica il tipo di base o attacco della lampadina, ad esempio attacco a baionetta o attacco a vite Edison.
I numeri (in millimetri) indicano il diametro della base o la distanza tra i perni, ad esempio B22, E27 o GU10

Suggerimento: È importante notare se l'apparecchio di illuminazione è compatibile con lampadine a vite o a baionetta, poiché queste non sono intercambiabili.

Lampadine B22 a baionetta

Questa è una delle basi più comuni per le "lampadine di tipo A" nel Regno Unito. Una lampadina con attacco a baionetta ha 2 perni che sporgono lateralmente e ha un diametro di base di 22 mm.

Se disponi di apparecchi di illuminazione a baionetta e desideri lampadine intelligenti in grado di modificare la temperatura del colore, la lampadina B22 di Philips Hue è una buona opzione. Questa lampadina offre sia luce bianca calda che colorata, è regolabile e può essere controllata con l'app Hue o piattaforme ad attivazione vocale. Questa lampadina equivale a 60W; si prevede che durino 25.000 ore e siano garantiti per due anni. Il flusso luminoso è di 806 lm a 4.000 K. La stessa lampadina è disponibile anche in bianco semplice.

Lampadina LED B22

Se disponi di apparecchi di illuminazione a baionetta e desideri lampadine intelligenti in grado di modificare la temperatura del colore, la lampadina B22 di Philips Hue è una buona opzione. Questa lampadina offre sia luce bianca calda che colorata, è regolabile e può essere controllata con l'app Hue o piattaforme ad attivazione vocale. Questa lampadina equivale a 60W; si prevede che durino 25.000 ore e siano garantiti per due anni. Il flusso luminoso è di 806 lm a 4.000 K. La stessa lampadina è disponibile anche in bianco semplice.

Lampadine a vite Edison E27

Questo è un altro attacco di base molto diffuso nel Regno Unito. Si avvita con facilità nella presa di un apparecchio di illuminazione. 

Lampadina LED E27

Le lampadine Philips Hue E27 possono avere specifiche diverse. Puoi anche scegliere una lampadina Hue White, che offre luce bianca calda o fredda ed è regolabile, oppure una doppia confezione con le lampadine Hue White and Color Ambiance. Queste lampadine sono più divertenti per l'ampia gamma di colori che offrono. Proprio come le lampadine connesse B22 di Philips Hue, le lampadine E27 sono equivalenti a 60 W, hanno una durata stimata di 25.000 ore e sono garantite per due anni.

Lampadine a candela a vite Edison E14 

Sono il formato più piccolo della gamma E27 e hanno una forma diversa. Se il tuo attacco è per le lampadine a candela a vite, potresti utilizzare il modello E14. Alcuni lampadari, applique e lampade utilizzano questo tipo di lampadina, che è anche noto come lampadina di tipo B. 

Persona che inserisce una lampadina E14 in una lampada

Le lampadine a candela Philips Hue sono dimmerabili e possono essere controllate con Hue Bridge o con la voce. Equivalgono a 40 W, durano 25.000 ore e hanno una garanzia di due anni.

Lampadine GU10

Queste lampadine hanno due piccoli poli sotto e vengono spesso utilizzate per le plafoniere delle cucine e dei bagni, poiché si incastrano nel soffitto e il corpo illuminante risulta quindi a filo. 

Lampadina LED GU10

Philips Hue propone queste lampadine in confezione singola o doppia e puoi scegliere quelle che emettono luce bianca da calda a fredda oppure optare per la gamma bianca e a colori. Sono regolabili e possono essere controllate con Hue Bridge o con la voce.

Scopri la gamma completa di lampadine Philips Hue GU10.

Qualunque sia la tua esigenza o la stanza in cui ti trovi, ricorda di controllare attentamente le dimensioni e lo stile dell'apparecchio di illuminazione utilizzato, così non rischierai di acquistare il prodotto sbagliato.

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