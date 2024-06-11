Dimensioni delle lampadine: guida alla scelta della lampadina giusta

Tutti i cappucci delle lampadine e gli attacchi base sono etichettati con un codice composto da lettere e numeri. Prima di acquistare una nuova lampadina, guarda la lampadina esistente nel lampadario per assicurarti di acquistare la dimensione e il tipo di lampadina giusti per le tue esigenze specifiche.

La prima lettera del codice indica il tipo di base o attacco della lampadina, ad esempio attacco a baionetta o attacco a vite Edison.

I numeri (in millimetri) indicano il diametro della base o la distanza tra i perni, ad esempio B22, E27 o GU10

Suggerimento: È importante notare se l'apparecchio di illuminazione è compatibile con lampadine a vite o a baionetta, poiché queste non sono intercambiabili.

Lampadine B22 a baionetta

Questa è una delle basi più comuni per le "lampadine di tipo A" nel Regno Unito. Una lampadina con attacco a baionetta ha 2 perni che sporgono lateralmente e ha un diametro di base di 22 mm.

Se disponi di apparecchi di illuminazione a baionetta e desideri lampadine intelligenti in grado di modificare la temperatura del colore, la lampadina B22 di Philips Hue è una buona opzione. Questa lampadina offre sia luce bianca calda che colorata, è regolabile e può essere controllata con l'app Hue o piattaforme ad attivazione vocale. Questa lampadina equivale a 60W; si prevede che durino 25.000 ore e siano garantiti per due anni. Il flusso luminoso è di 806 lm a 4.000 K. La stessa lampadina è disponibile anche in bianco semplice.