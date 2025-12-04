Assistenza
Una coppia festeggia le feste nel soggiorno, illuminato dalle luci dell’albero di Natale e dall’illuminazione natalizia Philips Hue, che avvolgono l’ambiente in sfumature di bianco e rosso.

Offerte di Natale -30%

Risparmia fino al 30% con la promozione di Natale! Scopri le offerte su lampadine, faretti, strisce LED, lampade indoor e outdoor e molto altro.

Scegli due o più prodotti per risparmiare

Risparmia il 30% acquistando due o più prodotti dalla nostra offerta di Natale.
Sconto applicato al totale dei prodotti in promo in fase di carrello.

87 prodotti

Categorie

Promo
Primo piano della parte anteriore di Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Hue

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Sincronizza le lampade con il contenuto della TV a 8K e 60 Hz e a 4K e 120 Hz
Con certificazione HDMI 2.1
Crea una sincronizzazione di colori 1:1 con il contenuto sullo schermo
Collega fino a 10 lampade Philips Hue
Promo
Primo piano della parte anteriore di Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Supporta 150+ luci, 50+ accessori
Abilita la sincronizzazione Hue, MotionAware™
Sblocca il controllo di tutta la casa
Crittografia avanzata con Zigbee Trust Center
Promo
Primo piano della parte anteriore di Gradient Lightstrip da 2 metri

White and Color Ambiance

Gradient Lightstrip da 2 metri

LED integrato
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità
Promo
Primo piano della parte anteriore di Hue Bridge

Hue

Hue Bridge

Supporta 50 luci, 12 accessori
Abilita la sincronizzazione Hue
Ottieni l'integrazione di luci e sicurezza
Crittografia avanzata
Promo
Primo piano della parte anteriore di Lampada da terra Signe gradient

White and Color Ambiance

Lampada da terra Signe gradient

Nero
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Promo
Primo piano della parte anteriore di Lampada da terra Signe gradient

White and Color Ambiance

Lampada da terra Signe gradient

Bianco
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Promo
Primo piano della parte anteriore di GU10 - faretto connesso - (confezione da 3)

White Ambiance

GU10 - faretto connesso - (confezione da 3)

Luce bianca da calda a fredda
Fino a 400 lumen
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità
Promo
Primo piano della parte anteriore di Striscia di luci Flux 3 m

LIGHTSTRIPS

Striscia di luci Flux 3 m

Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Pura luce bianca brillante
1200 lumen
Promo
Primo piano della parte anteriore di GU10 - faretto connesso - (confezione da 3)

White and color ambiance

GU10 - faretto connesso - (confezione da 3)

Luce bianca e colorata
Fino a 400 lumen
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità
Promo
Primo piano della parte anteriore di Lampadario Ensis

White and Color Ambiance

Lampadario Ensis

LED integrato
Controllo immediato tramite Bluetooth
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Promo
Primo piano della parte anteriore di A60 - lampadina connessa E27 - 1100 (confezione da 2)

White and Color Ambiance

A60 - lampadina connessa E27 - 1100 (confezione da 2)

Fino a 1055 lumen*
Luce bianca e colorata
Controllo immediato tramite Bluetooth
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Promo
Primo piano della parte anteriore di plafoniera da soffitto Tento WCA LED rotonda da 42,1 cm, bianco

White and color ambiance

plafoniera da soffitto Tento WCA LED rotonda da 42,1 cm, bianco

Un tenue bagliore rivolto verso l'alto
⌀42,1 cm
Fino a 3100 lumen
Profilo sintetico
1-12 di 87

Trascorri il Natale con Hue!

Festeggia, rilassati e goditi la tranquillità durante le festività.

Un albero di Natale decorato con le luci Philips Hue crea un'atmosfera in soggiorno incantevole, con i toni caldi della luce connessa.

Festeggia a modo tuo

Cene in famiglia, una festa o semplicemente qualcosa di più sobrio: qualunque sia il modo in cui preferisci trascorrere questo periodo dell'anno, la luce intelligente può rendere l'atmosfera coinvolgente o rilassante, come preferisci tu! Crea vibes di festa con i 16 milioni di colori delle luci Philips Hue! Oppure sincronizza le tue luci natalizie LED con la musica sul tuo telefono grazie all'app Hue. Hai bisogno di rilassarti? Combatti la stanchezza delle feste con un rilassante effetto luminoso dopo cena o dopo una festa.
Una coppia decora il soggiorno e l'albero di Natale con le luci a stringa Festavia e con luci Philips Hue adatte per l'albero di Natale.

Addobba con la luce

Trascorri le festività con stile con le luci smart Hue e impreziosisci il tuo arredamento natalizio! Crea accoglienti angoli natalizi, spazi eleganti per cenare con la famiglia e gli amici o persino un paese delle meraviglie invernale con le luci natalizie per esterni! Rendi ogni momento ancora più speciale e festoso in ogni angolo della tua casa, dentro e fuori!
L'esterno di una casa è addobbato con luci natalizie per esterni Philips Hue, che illuminano l'ingresso di casa con toni accoglienti.

Vivi con la massima tranquillità

Che tu stia visitando la famiglia, facendo shopping o prendendoti un po' di tempo per te stesso lontano dai preparativi, le luci smart di Hue possono aiutarti a trovare maggiore tranquillità quando sei fuori. Imposta timer e automazioni per dare l'impressione di essere a casa. Oppure controlla le tue luci da qualsiasi luogo tramite l'app Hue!

Tutto sulla promozione di Natale

In cosa consiste la promozione di Natale sulla luce smart?

Cosa è incluso nell'offerta natalizia sull'illuminazione intelligente?

Come posso utilizzare le luci di Natale durante le feste?

Termini e condizioni

  • Questa promozione è valida dal 8 dicembre al 22 dicembre 2025.
  • Seleziona due o più prodotti dalla gamma dei saldi natalizi e risparmia il 30% sul totale degli articoli in saldo. Non verrà applicato alcuno sconto agli articoli non in saldo presenti nel carrello.
  • Lo sconto viene applicato automaticamente al totale degli articoli natalizi in saldo al momento del pagamento.
  • Lo sconto è applicabile solo ai prodotti inclusi nella promozione di Natale 2025.
  • In caso di restituzione di parte di un ordine, ove ammissibile, il valore proporzionale dello sconto verrà detratto dall'importo del rimborso.  
  • La promozione è soggetta a disponibilità di magazzino. 
  • Questa promozione non può essere utilizzata insieme ad altre offerte presenti sullo shop ufficiale Philips Hue. 
  • Questa promozione è soggetta a variazioni di prezzo e/o di prodotto, nonché a errori ortografici, di stampa e di battitura.
  • Il promotore è Signify Italy Spa. Signify si riserva il diritto di annullare una promozione in qualsiasi momento o di modificare i presenti termini e condizioni ripubblicandoli.
