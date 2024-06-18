Assistenza
Lampade da incasso

01 marzo 2024

L'illuminazione sotto i mobili è un modo popolare per aggiungere ulteriore illuminazione alla tua casa in modo discreto ed elegante. Le strisce luminose a LED sono molto richieste per questo scopo: non emettono calore, sono efficienti dal punto di vista energetico e sono facili da installare. Scopri come utilizzare le strisce luminose a LED per creare un'illuminazione efficace sotto i mobili. 

Illuminazione funzionale e illuminazione ambientale, due diverse esigenze

Le lampade da incasso possono soddisfare due diverse esigenze, l'illuminazione funzionale e l'illuminazione ambientale. L'illuminazione funzionale presuppone l'utilizzo di una luce dedicata per svolgere determinate attività come cucinare, lavorare o leggere. L'illuminazione ambientale ha invece un'applicazione più generica e conferisce atmosfera e profondità a uno spazio. Con illuminazione ambientale ci si riferisce in genere alla principale fonte di luce di uno spazio, ma anche le lampade da incasso possono dare il loro contributo se abbinate, ad esempio, a plafoniere e lampade da terra. 

Illuminazione LED sottopensile cucina

L'aggiunta di lightstrip sotto i pensili della cucina assicura una luce mirata e brillante per cucinare, preparare il cibo e lavare i piatti. Le lightstrip a LED sono una scelta ormai molto apprezzata per i mobili da cucina, perché illuminano direttamente lo spazio di lavoro.  

Prima di installare l'illuminazione sotto il mobile, pensa al tipo di piano di lavoro che hai: dopo tutto, la luce brillerà direttamente su di esso. Se hai un piano di lavoro di colore chiaro o lucido, non sarà necessario che la tua striscia luminosa sia così brillante: il bancone rimbalzerà e rifletterà la luce verso l'alto. Tuttavia, se il piano di lavoro è di colore più scuro o opaco, assorbirà la luce, quindi la luminosità della striscia luminosa dovrà essere più forte.

Le lightstrip Philips Hue offrono la massima flessibilità come illuminazione sotto pensile in cucina. Con le luci connesse wireless puoi ridurre e aumentare l'intensità della luce nei diversi momenti della giornata o illuminare la tua cucina con una luce colorata per creare l'ambiente perfetto per una festa o una cena romantica.

Montaggio sotto pensile

Monta le lightstrip sul bordo del pensile più vicino a te per massimizzare la luce sul piano di lavoro anziché sulla parete. Se preferisci nasconderle, montale dietro il bordo inferiore anteriore del pensile. Verifica solo che il fascio di luce non venga bloccato: verifica il posizionamento corretto prima di rimuovere il supporto adesivo e fissare una lightstrip. 

Installazione di lightstrip a LED sotto i pensili

Installare delle lightstrip a LED sotto i pensili è semplice, soprattutto se sono Philips Hue, infatti non devi praticare fori o modificare l'impianto elettrico. Stacca la copertura dal supporto adesivo e attacca la lightstrip su una superficie uniforme. Cosa fare se una lightstrip è troppo lunga? Tagliala a misura nei punti designati. Non dimenticare comunque che puoi anche posizionarla su superfici curve e quindi tagliarle potrebbe non essere necessario.

Se desideri una striscia luminosa più lunga che scorra sotto i mobili della cucina, utilizza un'estensione per striscia luminosa. Con l' estensione delle strisce luminose Philips Hue puoi estenderle fino a una lunghezza massima di 10 metri : tutto ciò che devi fare è collegare le tue strisce luminose insieme utilizzando i connettori inclusi. 

