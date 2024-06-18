L'aggiunta di lightstrip sotto i pensili della cucina assicura una luce mirata e brillante per cucinare, preparare il cibo e lavare i piatti. Le lightstrip a LED sono una scelta ormai molto apprezzata per i mobili da cucina, perché illuminano direttamente lo spazio di lavoro.

Prima di installare l'illuminazione sotto il mobile, pensa al tipo di piano di lavoro che hai: dopo tutto, la luce brillerà direttamente su di esso. Se hai un piano di lavoro di colore chiaro o lucido, non sarà necessario che la tua striscia luminosa sia così brillante: il bancone rimbalzerà e rifletterà la luce verso l'alto. Tuttavia, se il piano di lavoro è di colore più scuro o opaco, assorbirà la luce, quindi la luminosità della striscia luminosa dovrà essere più forte.

Le lightstrip Philips Hue offrono la massima flessibilità come illuminazione sotto pensile in cucina. Con le luci connesse wireless puoi ridurre e aumentare l'intensità della luce nei diversi momenti della giornata o illuminare la tua cucina con una luce colorata per creare l'ambiente perfetto per una festa o una cena romantica.